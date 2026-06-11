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Mediante un post en su cuenta de la red social X, Sánchez indicó que sostuvo “audiencias” por separado con la Misión de Observadores de la Unión Europea y luego con la Misión de Observadores de la OEA.
Mediante un post en su cuenta de la red social X, Sánchez indicó que sostuvo “audiencias” por separado con la Misión de Observadores de la Unión Europea y luego con la Misión de Observadores de la OEA.
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez informó que desde las 8.00 am. de este jueves 11 de junio se reunió, por separado, con representantes de las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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