El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez informó que desde las 8.00 am. de este jueves 11 de junio se reunió, por separado, con representantes de las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Mediante un post en su cuenta de la red social X, Sánchez indicó que sostuvo “audiencias” por separado con ambas delegaciones.

“Desde 8am de hoy hemos sostenido muy importantes audiencias con la Misión de Observadores de la Unión Europea y luego con la Misión de Observadores de la OEA. Nuestro Pueblo está vigilante el Voto y la democracia se respetan“, escribió el candidato presidencial.

Desde 8am de hoy hemos sostenido muy importantes audiencias con la Misión de Observadores de la Unión Europea y luego con la Misión de Observadores de la OEA



Nuestro Pueblo está vigilante el Voto y la democracia se respetan — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 11, 2026

Zunini: “Hemos dicho que vamos a respetar el voto ciudadano”

Antes de comenzar las reuniones, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini declaró a la prensa y afirmó que su agrupación ha señalado que respetará el voto ciudadano.

“Hemos dicho que vamos a respetar el voto ciudadano y esperamos que se concluya la totalidad de los votos. Estamos tranquilos”, dijo.

Tras ser consultado por las posibles protestas que se puedan presentar si Keiko Fujimori sale elegida presidenta, y si las respaldarán, dijo:

“La gente está en su derecho a movilizarse, estamos en un país democrático, así que al margen de respaldar hacemos un llamado a la serenidad y calma a la población para que el proceso electoral concluya sin ningún tipo de incidencias” , agregó.

Cuando la prensa le insistió en si respetarán el resultado así este les sea adverso, respondió “Por supuesto, claro que sí”.

Sobre la reunión con los observadores de la Unión Europea señaló que estas se llevan a cabo “para compartir impresiones sobre el informe que están haciendo sobre el proceso electoral”.

Asimismo sostuvo que no están presentando reclamos sobre el proceso electoral.

“No estamos presentando reclamos, voy a dialogar”, indicó.

Más temprano, se conoció que Juntos por el Perú, por intermedio de su personero legal, presentó un recurso ante el JNE para anular los votos de más de 1700 mesas de sufragio de la segunda vuelta, pese a que Roberto Sánchez ya había señalado que respetarían los resultados.