El último viernes, el Ejecutivo publicó el decreto supremo, a través del cual, se hizo oficial el aumento de salario de Boluarte Zegarra, que pasará a ganar, desde julio, S/ 35.568 (cuando percibía S/16,000). Esto representa un incremento de 125%, en un contexto donde la jefa de Estado solo tiene el 3% de aprobación y el país es azotado por la criminalidad organizada.

Al ser consultada sobre sí realmente merece ese aumento de sueldo, la presidenta dijo “desde hace más de 12 años existe el régimen del Servicio Civil, al cual todos los funcionarios y trabajadores del Estado deben dar el paso para que podamos unificar la fuerza laboral en un solo programa”. Agregó que existen varios regímenes laborales, entre ellos el CAS, la Ley de los Maestros, de la Policía, entre otros.

“Hay un cambalache de leyes y todos somos funcionarios, lo que ha hecho Servir es ir invitando a varios estamentos del Estado para que se incorporen a Servir, donde se tenga que ver las evaluaciones constantes, donde se ve lo que ha preguntado sobre la calidad de la remuneración”, expresó.

Boluarte Zegarra refirió que el Despacho Presidencial no está al margen de la ley y que “estamos cumpliendo con Servir”. “Más bien, invitamos a los ministerios, a los gobiernos regionales y a los demás a unificar en un solo programa la fuerza laboral peruana”, acotó.

Al respecto, el ex primer ministro Pedro Cateriano afirmó que la presidenta utiliza a Servir como “una excusa”, cuando en realidad la decisión de su aumento de sueldo “es política”. “Bajo esa lógica, los anteriores presidentes se pudieron aumentar. No obstante, como es un tema tan delicado no lo hicieron. Hubiera sido prudente que dejara esto [el incremento] para que tenga vigencia a partir del nuevo gobierno, que será elegido en la próxima elección”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Cateriano sostuvo que “lo vergonzoso” de este asunto ha sido “el método y la forma” en la que se ha concretado.

“En lugar de exponer claramente la situación, lo que se ha hecho es manipular a la opinión pública. Cuando la prensa dio a conocer que se estaba tramitando un aumento, el gobierno cínicamente dijo que no se había tomado ninguna decisión. Y luego el señor Arana no da la cara y envía al ministro de Economía a hacer el anuncio. Esto es un comportamiento antidemocrático”, acotó.

La jefa de Estado no aclaró, en su escueta respuesta, por qué su gobierno calificó como “reservada” todos los documentos relacionados con su aumento de sueldo ni tampoco si, desde el punto de vista político, era el momento.

Desde el Congreso, la mayoría de las bancadas ha rechazado este incremento y una muestra de ello es que, al viernes, ya existían ocho proyectos de ley para derogar el decreto supremo que concretó el aumento de salario de la presidenta. El expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez y los constitucionalistas Heber Joel Campos y Erick Urbina indicaron, con matices, que el Parlamento sí puede dejar sin efecto esta polémica medida del Ejecutivo.

Boluarte, además, evitó sentar una postura sobre la denuncia penal que interpuso Santiváñez en contra de la periodista Mónica Delta y de parte del equipo del programa “Punto Final” por presunto reglaje, que ha sido calificada como un acto de “amedrentamiento” por parte de los gremios periodísticos.

“Le voy a agradecer que corra traslada [de su pregunta] al señor Santiváñez. Nosotros lo que hacemos desde el Ejecutivo es seguir trabajando por el desarrollo y construcción del Perú”, señaló.

Pone condiciones para declarar

En otro momento, la presidenta Boluarte dijo que a pesar de que no brindó declaraciones a la prensa por 256 días, ella no dejó de comunicarse con el pueblo peruano.

La jefa de Estado- que estuvo acompaña por el primer ministro, Eduardo Arana; y los titulares de Energía y Minas, Jorge Montero; Interior, Carlos Malaver; y Defensa, Walter Astudillo-también adelantó que ella se va a comunicar con la prensa “siempre y cuando” se aborden “temas de interés nacional”, como la formalización de la minería artesanal, “y no temas de interés personal, como ha sido mi salud”.

“Ya han generado 50 mil leyendas, incluso ya le quieren dar calidad de perito al médico tratante. En adelante, si la presidenta quiere comunicarse con la presidenta para ver temas de interés nacional, yo encantada de comunicarse con ustedes”, expresó.

Minutos antes, Boluarte se mostró incómoda con las preguntas de la prensa que no abordaban el tema de la convocatoria, la minería informal.

“Voy a agradecer que las preguntas que nos haga la prensa, en primer orden sean en contexto a la que se ha convocado esta conferencia, que es la minería ilegal, que es la formalización de este ejercicio. En consecuencia, su pregunta por esta única vez la voy a llevar al final de las respuestas”, subrayó.

Además, la mandataria calificó como “preguntas fuera de contexto” las referidas a su aumento de salario, la cirugía a la que se sometió en junio de 2023, entre otras.

La conferencia de prensa de Boluarte se da tres días después del ingreso de Martha Meléndez como secretaria de Comunicación y de Prensa de la Presidencia.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que ella fue la promotora de que la mandataria dé respuestas a los periodistas tras más de ocho meses en silencio. Agregaron que su primer objetivo era quitarle ese rótulo y peso al gobierno.

Otras fuentes señalaron que Boluarte está evaluando tener “un acercamiento” a los medios de comunicación, acompañando en pronunciamientos a los ministros, cuando estos aborden “temas de Estado”.

Cuestionó a la fiscal de la Nación

La presidenta Boluarte, en la recta final de su conferencia, criticó, nuevamente, a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por haber presentado una denuncia constitucional por el presunto delito de omisión de funciones ante el Congreso por haberse operado sin informar al Parlamento.

“Yo no entiendo el porqué de la desesperación de la señora fiscal [de la Nación], que ha enviado al por mayor las denuncias constitucionales al Congreso, aún cuando tenía más de un mes para seguir investigando, el plazo vencía en agosto”, remarcó.

Boluarte dijo que su defensa legal ha “demostrado” su inocencia y cuestionó que ahora la carga de la prueba no la tenga el Ministerio Público, sino los denunciados.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo consideró que es “indudable” que la presidenta Boluarte salió a dar una conferencia de prensa “presionada por el conteo que muchos medios de comunicación estaban haciendo sobre su desaparición frente a estos”. “Pasados los 200 días de que no hablaba, ya se estaba generando una presión muy fuerte, esta conferencia entre comillas es una reacción a eso”, manifestó.

En diálogo con El Comercio, señaló que la presentación de la mandataria “no ha sido una verdadera conferencia de prensa”, porque ella eligió qué contestar y cómo.

“Una verdadera conferencia de prensa es estar abierta a preguntas de todo tipo y a repreguntas. Ella limitó, dijo que solo iba a responder sobre el Reinfo y no por temas personales. Esto en realidad ha sido una reacción a la presión que existía, se presentó para que el conteo [de su ausencia en medios] empiece de cero”, subrayó.

Castillo refirió que la presidenta “no ha dicho la verdad” al utilizar como argumento para intentar justificar su aumento de sueldo la Ley Servir.

“El mismo presidente ejecutivo de Servir la ha desmentido con anticipación, él ha dicho que por sus manos no ha pasado ningún informe al respecto [que sugiera un aumento]. Si fuera una decisión de gobierno cumplir los informes de Servir, el incremento de salario no hubiera sido solo para una persona, sino para varios funcionarios”, manifestó.

“La presidenta no nos ha dicho la verdad, ha buscado una excusa para salir del atolldero, es injustificable lo que ella ha hecho, ella misma se dio un decreto supremo, ella lo firmó, para aumentarse el sueldo”, acotó.

El último jueves, el presidente de Servir, Guillermo Valdivieso Payva, dijo que a su entidad no le corresponde realizar ningún estudio para determinar el nuevo sueldo de la mandataria. Agregó que el acuerdo, citada por Pérez-Reyes, es para determinar “el proceso de planificación de las entidades públicas, como cuántas posiciones debe tener, cuántas personas y los montos [del salario], con excepción del puesto de presidente de la República”. “Ese es un aspecto que le corresponde al MEF”, añadió a Canal N.