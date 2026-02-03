La Presidencia de la República anunció que se están “evaluando acciones legales” tras la difusión de un reportaje de “Cuarto Poder”, el último domingo, sobre la contratación de cinco allegadas al mandatario José Jerí que lo visitaron en su despacho.

A través de un comunicado, dijo respetar la libertad de expresión; sin embargo, rechazó el “mal uso de información, dándole un sentido malintencionado”, donde se habla de “mujeres, jóvenes y profesionales que, por el hecho de haber ingresado a trabajar a Palacio de Gobierno, se les tilda de una manera denigrante, atentando con ello a la dignidad de cada una”.

De igual forma, criticó que se pretenda informar, de “manera tendenciosa”, el horario de ingreso y salida de las jóvenes profesionales, “insinuando que han pasado horas” con Jerí, afirmación que -según alegó- “no se ajusta a la verdad”, ya que existe un tiempo de espera muy prolongado para ser atendido, producto de las múltiples actividades en Palacio de Gobierno.

“No se puede cosificar y vulnerar los derechos al buen nombre, a la dignidad y al trabajo por el simple hecho de ser mujer y ser joven”, subrayó.

“Se están evaluando las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del Despacho Presidencia”, agregó.

Finalmente, ante los cuestionamientos acerca de la contratación de las allegadas a José Jerí, la Presidencia insistió en que cada una de ellas fue contratada siguiéndose el procedimiento legal correspondiente y cumpliendo con todos los requisitos establecidos, “descartando tajantemente que haya existido cualquier irregularidad en su contratación”.

El caso

Según reveló “Cuarto Poder” el último domingo, cinco allegadas al mandatario José Jerí y que visitaron el Despacho Presidencial obtuvieron, días después, diversas órdenes de servicio con el Estado por miles de soles.

Una de ellas es Guadalupe Vela, quien registra visitas al Despacho Presidencial el 1 de noviembre del 2025. Tras ello, obtuvo una orden de servicio en Essalud por Servicio Especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo, por más de S/6 mil.

El 28 de noviembre, la joven consiguió un segundo contrato con el Estado, sin haber cumplido aún con el primero, esta vez como Locadora Fag en el despacho ministerial del sector Ambiente. Su primer pago por 33 días de trabajo fue de S/11 mil.

Vela Ramírez ingresó a Palacio junto a otra joven, Rubiel Cristina Beraun Rojas, natural de Huánuco, quien tras la visita con el mandatario José Jerí obtuvo una orden de servicio en el Despacho Presidencial, el 20 de noviembre, por análisis de acciones de comunicación interna, con una retribución de S/6.500.

Más contrataciones

Además de Guadalupe Vela y Cristina Beraún, aquel 1 de noviembre ingresó también una tercera mujer que también tuvo como destino el Despacho Presidencial. Se trata de Violeta Emperatriz Beas Otero, que fue designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú, una entidad que depende del Ministerio de Educación.

El 20 de octubre llegó también hasta la oficina del mandatario otra joven, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, quien días después, obtuvo una orden de servicio para el mismo Despacho Presidencial por S/11 mil.

Pero ahí no quedan las visitas y las contrataciones. El mismo esquema se repitió con Alicia Camargo, la joven que acompañó a Jerí Oré a la reunión con el empresario chino Zhihua Yang en la tienda Market Capón, en el jirón Paruro.

La joven llegó, el 14 de octubre de 2025, hasta el mismo despacho del presidente José Jerí. Tres días después fue contratada en el mismo Despacho Presidencial como locadora FAG en la secretaría general de Palacio de Gobierno. Ninguna de ellas quiso responder a las preguntas sobre sus contrataciones.