La Dirección General de Formalización Minera es el órgano técnico encargado de proponer y evaluar la política de formalización minera. (Foto: Carolina Urra)
La Dirección General de Formalización Minera es el órgano técnico encargado de proponer y evaluar la política de formalización minera. (Foto: Carolina Urra)
/ CAROLINA URRA
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) designó a Paul Hermógenes Vera Regalado como nuevo director general de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM), un área que adquirió un papel central en la política del Gobierno frente a la minería informal e ilegal.

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