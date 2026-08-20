El Ministerio de Energía y Minas (Minem) designó a Paul Hermógenes Vera Regalado como nuevo director general de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM), un área que adquirió un papel central en la política del Gobierno frente a la minería informal e ilegal.

La norma señala que Vera Regalado cumple con los requisitos establecidos para el cargo y que la Oficina de Integridad Institucional determinó que no presenta impedimentos vinculados a las normas de prevención y mitigación de conflictos de intereses.

La llegada de Vera Regalado al Minem destaca por su experiencia previa en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), donde desarrolló funciones relacionadas con el control de la informalidad y la fiscalización de actividades vinculadas a la minería.

Resolucion del Minem.

Los antecedentes oficiales muestran que Vera Regalado ya había participado en acciones interinstitucionales relacionadas con la minería ilegal. En 2012, cuando se desempeñaba como profesional especializado de la SUNAT, participó en un seminario internacional sobre intercambio de información para el control de la minería ilegal.

Al año siguiente, la SUNAT lo designó como representante titular ante una comisión multisectorial encargada de realizar el seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización.

Su trayectoria en este ámbito continuó en los años siguientes. En 2022, la SUNAT lo designó, junto con otros funcionarios, como representante de la entidad en el proceso de modificación y actualización del Plan Integral frente a la Minería Ilegal “Plan Restauración”.

Más recientemente, en mayo de 2025, Vera Regalado fue encargado como gerente de Operaciones Especiales contra la Informalidad de la Intendencia Lima de la SUNAT. La documentación oficial de la entidad registra este cargo desde el 8 de mayo de ese año.

La Dirección General de Formalización Minera es el órgano técnico encargado de proponer y evaluar la política de formalización minera, además de promover las acciones destinadas a incorporar a la actividad minera dentro de la legalidad.

La resolución ministerial precisa que Vera Regalado ocupará el cargo bajo el régimen de la Ley del Servicio Civil y en condición de servidor de confianza. La designación lleva la firma del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní.