La Segunda Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Nacional Especializada concedió el recurso de nulidad contra la resolución que absolvió al congresista Guillermo Bermejo por el presunto delito de afiliación a organización terrorista Sendero Luminoso (SL) y dispuso elevar el caso a la Corte Suprema.

La decisión la tomó tras los recursos del fiscal superior Gino Quiroz, de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y Delitos de Terrorismo, y del procurador Especializado en Delitos de Terrorismo, Milko Ruiz Espinoza.

El pasado 31 de enero del 2022, los jueces Andrés Churampi Garibaldi, Marco Angulo Morales y Luis Fernando Cerrón Rengifo concluyeron que no existían pruebas suficientes para condenar a Bermejo Rojas.

“Conceder el recurso de nulidad al: 1) representante de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo y, 2) el representante de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior, contra la sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, que absolvió de la acusación fiscal al ciudadano Guillermo Bermejo Rojas, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad Pública, en la modalidad de afiliación a organización terrorista, en agravio delEstado”, se indica en la resolución del 28 de marzo al que accedió El Comercio.

La fiscalía acusó al actual parlamentario de Perú Democrático de ser militantes de la organización terrorista Sendero Luminoso. Por ello, le imputó tres hechos: haberse desplazado al campamento de Huancamayo, su adoctrinamiento ideológico, político y militar; y haber recibido el encargo de buscar contactos terroristas en el extranjero y compartir los fundamentos senderistas.

Por ello, la fiscalía había solicitado 20 años de cárcel contra Bermejo, así como el pago de una reparación civil de S/100 mil.

No obstante, según los magistrados de la Sala Superior, los colaboradores eficaces que habían declarado en contra del congresista durante el juicio oral, no habían aportado una pruebas “mínima” que corrobore sus versiones. Y, su sola versión no era pruebas suficientes para emitir una sentencia.

Lee aquí la resolución que condece el recurso de nulidad

Ante la Corte Suprema

Tras la decisión de conceder el recurso de nulidad, el 26 de abril el expediente fue elevado a la Sala Suprema Penal Transitoria que deberá determinar si la absolución al congresista Guillermo Bermejo puede ser o no revisada.

No es la primera vez que la Corte Suprema revisará la acusación contra el parlamentario.

En el 2019 anuló un fallo similar que absolvió a Bermejo Rojas por el mismo delito y dispuso que sea sometido a un nuevo juicio oral por no haberse valorado adecuadamente las pruebas presentadas en su contra. Es precisamente en este segundo enjuiciamiento que la Sala Superior lo absolvió por segunda vez por insuficiencia de pruebas.