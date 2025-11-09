El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, expresó el saludo del Gobierno y del pueblo del Perú a Bolivia, tras la asunción de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente del país vecino.
Durante su visita oficial a La Paz, el jefe del gabinete ministerial participó en la ceremonia de transmisión de mando presidencial realizada este 8 de noviembre en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en representación del Gobierno peruano.
En un mensaje difundido por las redes sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Álvarez manifestó que la llegada al poder de Paz “marca una etapa de inicio de la democracia y del fin de los años de socialismo y oscurantismo en Bolivia”.
“Abrazamos, todos los peruanos, al país hermano de Bolivia y le deseamos éxitos en la gestión de su presidente”, señaló el premier desde el histórico Palacio Quemado, sede del gobierno boliviano.
Según informó la PCM, los gobiernos de Perú y Bolivia se encuentran coordinando una cumbre presidencial que se celebrará en las próximas semanas, con el propósito de fortalecer la cooperación política, económica y social entre ambas naciones.
“Los técnicos tanto de la Cancillería como del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya han empezado a realizar una labor muy interesante en beneficio de ambos pueblos”, precisó Álvarez.
El premier también resaltó los lazos históricos y culturales que unen a los dos países. Según indicó, Perú y Bolivia son pueblos hermanos y, “como muy pocos en Sudamérica, llegaron a ser durante muchos años un solo país”.
Cabe mencionar que el viaje oficial de Álvarez fue autorizado mediante la Resolución Suprema N.º 266-2025-PCM, que estableció su estadía en territorio boliviano del 7 al 9 de noviembre, con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales y reafirmar el compromiso del Perú con el diálogo político y la integración regional.
