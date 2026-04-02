Durante el sexto y último debate presidencial, realizado el miércoles 1 de abril por el Jurado Nacional de Elecciones, PerúCheck analizó las afirmaciones y los datos de los candidatos con el objetivo de que la ciudadanía no caiga en desinformación.

Las verificaciones se presentaron en vivo a través de las redes sociales de este medio: X y Facebook. A continuación, las más destacadas de este debate.

José Williams (Avanza País)

José Williams (Foto: JNE)

José Williams dijo que bajará las becas a ‘beca 16’, implicando restricciones a menores de edad

FALSO. Beca 18 no fija ninguna limitación para acceder a becas a estudiantes menores de 18 años. Los requisitos son haber ingresado a una institución de educación superior, terminado la secundaria y acreditar alto rendimiento académico.

José Williams afirmó que las mypes generan el 90% del trabajo en el país

IMPRECISO. Según el Ministerio de la Producción, en 2024 las mypes generaron el 89.1% del empleo privado formal y emplearon a 10.5 millones de personas. El trabajo en el Perú no sólo es formal, sino también informal.

César Acuña (Alianza para el Progreso)

César Acuña (Foto: JNE) / AGQ JNE

César Acuña afirmó que el 70% de los niños no comprende lo que lee

FALSO. Según la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes 2024 del Minedu, el 32.8% de estudiantes de cuarto de primaria alcanza un nivel satisfactorio de lectura. Sin embargo, un 39% está en proceso de lograrlo, por lo que no todos pueden considerarse como que “no comprenden”.

Rafael Belaúnde (Libertad Popular)

Rafael Belaunde (Foto: JNE) / AGQ JNE

Rafael Belaúnde dijo que en el Perú 43 000 colegios no tienen luz, agua o desagüe

IMPRECISO. Según declaraciones de Franco Saito, especialista de la Red de Estudios para el Desarrollo, 7 de cada 10 colegios en el Perú no cuentan con alguno de estos servicios. Esto da un aproximado de 50,000 colegios. 43,000 es la cifra de colegios sin agua ni desagüe, según Estadística de la Calidad Educativa, del Minedu.

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

Alfonso Lopez Chau (Foto: JNE)

López Chau: “El Perú tiene 3.4 millones de empresas”

FALSO. Al cierre de 2024, sólo las mypes eran 6.1 millones, de acuerdo a cálculos de ComexPerú con base en datos del INEI. Por ende, el país tiene más de las 3.4 millones de empresas señaladas por el candidato.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.