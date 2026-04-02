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PerúCheck analizó las afirmaciones de los candidatos presidenciales durante el sexto y último debate organizado por el JNE.
PerúCheck analizó las afirmaciones de los candidatos presidenciales durante el sexto y último debate organizado por el JNE.
Por Perú Check

Durante el sexto y último debate presidencial, realizado el miércoles 1 de abril por el Jurado Nacional de Elecciones, PerúCheck analizó las afirmaciones y los datos de los candidatos con el objetivo de que la ciudadanía no caiga en desinformación.

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