El Poder Judicial dará inicio este lunes 5 de enero al Año Judicial 2026 con una ceremonia solemne que se realizará en el Salón Vidaurre del Palacio Nacional de Justicia. El acto contará con la presencia del presidente de la República, José Jerí Oré, así como de altas autoridades del Estado.
La ceremonia será liderada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien ofrecerá un discurso memoria sobre los principales logros y retos de su gestión, iniciada en enero de 2025 y que se extenderá hasta diciembre de 2026.
Al evento también asistirán el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, juezas y jueces supremos titulares, magistrados de distintas instancias, además de autoridades políticas, militares y religiosas.
Según lo previsto, durante el acto protocolar se dará a conocer la conformación de las salas de la Corte Suprema para el período 2026, así como las designaciones de salas especializadas, de acuerdo con la programación institucional.
Asimismo, se informó que los avances del primer año de gestión se enmarcan en cuatro ejes, entre ellos el fortalecimiento institucional y el acceso a la justicia, y que se impulsaron medidas como las unidades de flagrancia, el pase del personal CAS al régimen 728 y una nueva escala remunerativa para los trabajadores judiciales.
