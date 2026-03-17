El candidato presidencial de la alianza electoral Venceremos, Ronald Atencio, propuso la creación de un “comando” para combatir la inseguridad ciudadana.

Atencio realizó este planteamiento durante su exposición sobre desarrollo productivo y formalización del empleo en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias, en San Isidro.

Atencio aseguró que liderará un comando especial de inteligencia y contrainteligencia, conformado por 500 policías, para luchar contra la inseguridad ciudadana.

“Todo esto no se va a hacer realidad si no tenemos seguridad porque la inseguridad ataca al más pobre [...] Nosotros vamos a ser implacables contra la delincuencia. Vamos a formar un comando de aniquilamiento contra el crimen, la delincuencia, el sicariato y la extorsión”, dijo.

“Voy a liderar ese comando, que tendrá toda la logística estatal, inteligencia, contrainteligencia y toda la logística que se necesite. Yo asumiré a conducción de ese equipo policías, de élite, conformado por los 500 mejores policías del país”, subrayó.

Propuso también levantar el estado de emergencia en el Vraem y poner seis meses de plazo para entregar la cabeza de los Quispe Palomino.

Además, propuso cadena perpetua para los acusados de corrupción.

“Nosotros no estamos de acuerdo con la corrupción, cadena perpetua para los corruptos. No puede ser posible que tengamos altos grados de corrupción, que se llevan más de 30 mil millones al año. Eso son los cánceres que tenemos que extirpar de nuestra país”, aseveró.

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El postulante de Venceremos criticó, además, la actual Constitución (1993).

“¿Nosotros queremos cambiar la Constitución? Sí. ¿Queremos convocar a una Asamblea Constituyente? También. Pero dentro de esa nueva constitución tiene que haber un régimen que hable de la industrialización del país porque hoy tenemos una Constitución que solamente habla de la libertad industrial. ¿Acaso tenemos un país industrializado? [...] Es momento de dar el cambio”, expresó.

Además, defendió a los agricultores que se dedican a sembrar hojas de coca. “¿Saben por qué siembran hojas de coca? Porque necesitan comer, alimentarse, educar a sus hijos, sus familias y pagar los servicios básicos que no les da este Estado. Nadie se dedica al cultivo de hojas de coca porque se está haciendo millonario en el país”, afirmó.

Posteriormente, planteó la intervención estatal en las industrias. “El Estado tiene que aplicar políticas de protección a su capacidad industrial. El Estado tiene que ver si es que hay algún tipo de producto que está ingresando a precio muy bajo para aplicar políticas antidumping”, expuso.

Cabe señalar que, más de veinte candidatos a la Presidencia de la República exponen hoy sus propuestas, en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias, en San Isidro, durante el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”. Este encuentro es organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia.

Las intervenciones de los candidatos serán individuales y se centrarán en sus iniciativas sobre la salud, educación seguridad ciudadana y políticas orientadas a la juventud. También detallarán sus propuestas para la promoción del empleo y la formalización de la economía.