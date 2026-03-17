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Ronald Atencio, candidato de Venceremos.
Ronald Atencio, candidato de Venceremos.
Por Thalía Cadenas

El candidato presidencial de la alianza electoral Venceremos, Ronald Atencio, propuso la creación de un “comando” para combatir la inseguridad ciudadana.

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