Los parlamentarios perciben S/4.300 al mes para cubrir sus gastos durante los cinco días que recorren sus circunscripciones electorales, con los descuentos de ley la cifra se reduce a S/2.800. El monto no incluye los pasajes de avión que el Legislativo gasta en los congresistas y sus asesores. Tampoco los viáticos de estos últimos.

Los congresistas de las diferentes regiones viajan con dos de sus asesores, quienes reciben S/320 por cada uno de los cinco días de representación.

De acuerdo con el portal del Congreso, estos días se disponen a fin de que los parlamentarios “cumplan con la obligación de mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes”.

Además, precisa que, en el caso de los representantes de los peruanos residentes en el extranjero, estos deberán de consignar siete días calendario continuos en esa circunscripción.

Luego de visitar sus regiones, los parlamentarios tienen la obligación de presentar los informes de sus actividades y la Oficialía Mayor de subirlos a la página web del Congreso.

En enero, la semana de representación se realizó del 27 al 29. Al cierre de este informe, no habían presentado los informes de sus actividades del primer mes del año 35 congresistas [ver recuadro].

En tanto, entre los legisladores que sí entregaron sus informes se puede observar que algunos consignaron como actividades las entrevistas que brindaron a medios de comunicación.

Este es el caso de Alex Flores y Bernardo Quito, legisladores de la Bancada Socialista. Ambos incluyeron como parte de sus actividades del 31 de enero entrevistas con medios de comunicación de sus regiones.

Flores detalló que asistió a una entrevista periodística con Radio Estación Wari, en la provincia de Huamanga. Destacó que “respondió las preguntas del periodista y expresó sus opiniones sobre la coyuntura regional y nacional”.

En tanto, Quito colocó en su informe que, a través de una conferencia de prensa, se pudo comunicar con los medios HBA Noticias, Radio Victoria, Último Minuto Arequipa, En Directo Noticias, Arequipa Informada, Entérate Aqp.

Otra legisladora que registró entrevistas con periodistas e incluso el propio canal del Congreso como actividades de representación es Norma Yarrow (Renovación Popular).

De otro lado, el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón (Perú Libre) incluyó en su reporte una reunión por Google Meet con la Unión Ashanika Nomatsigenga del Valle de Pangoa – KANUJA, que tuvo como finalidad dialogar sobre el dictamen que crea la Universidad Intercultural de Pangoa (Satipo).

Como se recuerda, Cerrón es uno de los parlamentarios que ha presentado más cantidad de proyectos de ley sobre la creación de universidades.

Se mostró también interesado en el tema universitario el congresista Esdras Medina, que registró como su única actividad el día 30 de enero la visita a las instalaciones y laboratorios de la Universidad Científica del Perú, en Iquitos. No obstante, dicha institución de estudios no está licenciada por la Sunedu.

Medina, además, es parte del grupo de legisladores que apenas consignaron una o dos actividades diarias. Ello pese a que el Congreso se encuentra de receso parlamentario.

También figuran Katy Ugarte (Bloque Magisterial), Margot Palacios (No agrupada), María Taipe (Perú Libre), María Agüero (Perú Libre), Edwin Martínez (Acción Popular), Diana Gonzales (Avanza País), Alex Flores (Bancada Socialista), Tania Ramírez (Fuerza Popular), José María Balcázar (Perú Libre) y Susel Paredes (Bloque Democrático).

Esta última reportó una transmisión en vivo por Tik Tok como actividad de representación.

“Los primeros minutos aprovechamos en saludar al público que nos acompaña desde las distintas redes sociales, ya que el programa se transmite en vivo desde Facebook, Tik Tok e Instagram”, sustentó la parlamentaria Paredes.

Asimismo, Magaly Ruiz (APP), Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú) y José Jerí (Somos Perú) dieron cuenta de solo 5 actividades durante el mes de enero.

Otros congresistas no precisan las fechas exactas en las que desarrollaron las actividades. Ellos son Diego Bazán (Renovación Popular), Segundo Montalvo (Perú Libre), Elías Varas (Juntos por el Perú), Hamlet Echevarría (Juntos por el Perú), Jose Elías (APP), Wilson Soto (Acción Popular) y Martha Moyano (Fuerza Popular).

Además… DATO Según el artículo 23 del Reglamento del Congreso, inciso f, durante la semana de representación los legisladores “deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria”.

Dicho documento también señala que esta jornada “no promueve la realización de actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona o grupo”.

En octubre pasado, la Comisión de Ética consultó a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso si los parlamentarios pueden realizar actividades políticas durante la semana de representación. Pese a la importancia de la pregunta, el tema pasó a cuarto intermedio.

En diálogo con El Comercio, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, señaló que abordarán el tema “apenas empiecen las sesiones”.

En el portal del Congreso no figuran los informes de enero de los siguientes parlamentarios:

Congresista Bancada Lady Camones APP Darwin Espinoza Podemos Kelly Portalatino Perú Libre Paul Gutiérrez Bloque Magisterial Alex Paredes Bloque Magisterial Margot Palacios No agrupada Luis Aragón AP Alejandro Soto APP Abel Reyes Perú Libre Raúl Doroteo AP Ilich López AP Héctor Acuña Honor y Democracia Carlos Alva APP Víctor Flores Fuerza Popular Kira Alcarraz Podemos Rosselli Amuruz Avanza País Carlos Anderson No agrupado José Arriola Podemos Alfredo Azurín Somos Perú Isabel Cortez Bloque Democrático Patricia Juárez Fuerza Popular José Luna Podemos Edgar Tello Podemos Héctor Valer Somos Perú Javier Padilla Honor y Democracia Eduardo Castillo Fuerza Popular Heidy Juárez Podemos Juan Carlos Lizarzaburu APP Patricia Chirinos Renovación Popular Wilson Quispe Juntos por el Perú - Voces del pueblo Luis Alegria Fuerza Popular Lucinda Vásquez Bloque Magisterial Héctor Ventura Fuerza Popular Elvis Vergara APP

En la lista figura el parlamentario Darwin Espinoza (Podemos Perú), cuyos trabajadores de su despacho fueron captados en marzo del 2024 por el programa “Punto Final” recolectando firmas para el movimiento regional Adelante Áncash, que habría estado promoviendo el legislador con recursos del Estado. Por este caso, la fiscalía le abrió una investigación preliminar por el presunto delito de peculado de uso.

En el portal del Congreso, no figuran sus informes desde noviembre pasado. Tampoco pueden observarse los documentos de las semanas de representación de los perulibristas Américo Gonza y Abel Reyes Cam. En el primer caso desde octubre del 2024 y, en el otro, desde agosto del mismo año.

Consideran que deben hacerse precisiones al reglamento sobre la semana de representación

En diálogo con El Comercio, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco y el exjefe de Gabinete de la Mesa Directiva Alejandro Rospigliosi opinaron que deben hacerse precisiones al reglamento para que la semana de representación tenga mayor eficiencia y no sea mal utilizada por los legisladores.

Además, opinaron que durante los recesos parlamentarios la semana de representación debería extenderse, pero sin generar ningún gasto adicional.

Cevasco, subrayó que los congresistas deben dedicarse exclusivamente a las funciones que la Constitución les ordena cuando están en semana de representación.

“Se ha visto a parlamentarios recolectando firmas en su semana de representación y eso debe ser visto por la Comisión de Ética”, indicó.

Para Cevasco, es importante que el Congreso tenga un formato estandarizado sobre los informes de los días de representación. “Hay parlamentarios que presentan informes de varias páginas y otros que solo envían dos páginas. No rinden cuenta sobre los gastos. El Congreso no ha aprobado aún un formato uniforme, no está definido lo que tiene que ir sí o sí”, remarcó.

Asimismo, indicó que las invitaciones como condecoraciones no necesariamente deberían ser consideradas como actividades de la semana de representación, pues en estas no tienen la oportunidad de recoger las demandas de los ciudadanos, ni rendir cuentas.

A su criterio, “en los recesos [parlamentarios] debería ampliarse los días de semana de representación”.

A su turno, Rospigliosi señaló que falta mayor transparencia y precisión en la rendición de cuentas a la ciudadanía y los informes que realizan los parlamentarios sobre las semanas de representación.

Advirtió que “faltar a la verdad” en estos documentos podría, incluso, generar consecuencias como el antejuicio.

De otro lado, opinó que durante el receso parlamentario todas esas semanas deberían ser de representación y no deberían generar más bonos al presupuesto del Congreso.

Rospigliosi recordó que durante los cincos días que los congresistas viajan a sus circunscripciones, deben recorrer

centros de salud, comisarías y pedir, por ejemplo, explicaciones de la ejecución presupuestal a las autoridades regionales y locales.

“Para ejercer estas funciones es imprescindible no perder el contacto con sus electores y sus problemas. No pueden pedir el voto en el proceso electoral y después de ser elegidos vivir en una burbuja en Lima”, concluyó.