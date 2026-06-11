Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)

La Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), en coordinación con la Municipalidad de Barranco, organiza la tercera edición del Festival del Día Nacional del Pan. Esta actividad será de ingreso libre y se desarrollará en la Plaza de Armas del mencionado distrito limeño a partir de las 10:00 horas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.