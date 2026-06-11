La Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), en coordinación con la Municipalidad de Barranco, organiza la tercera edición del Festival del Día Nacional del Pan. Esta actividad será de ingreso libre y se desarrollará en la Plaza de Armas del mencionado distrito limeño a partir de las 10:00 horas.

El encuentro gastronómico y cultural se llevará a cabo durante tres jornadas consecutivas, programadas para los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de junio del presente año. La iniciativa busca convocar a los ciudadanos y familias interesadas en la producción panificadora tradicional de las diferentes regiones.

El objetivo del evento es destacar la importancia gastronómica, histórica, turística y económica del pan.

(Foto: Difusión)

Para esta tercera edición, la asociación sectorial presentará a un total de 16 destacados expositores panaderos artesanales del país. La oferta del festival incluirá variedades regionales específicas, entre las que se encuentran los panes chutas de Oropesa, los panes tanta wawas de Ayacucho y Apurímac, así como los panes mishtishongo de Huánuco. Asimismo, se comercializarán los panes de anís y rosquitas de Jauja, junto con empanadas de masa madre.

La feria gastronómica complementará su propuesta con la venta de otros insumos de origen natural, tales como café orgánico y miel orgánica.