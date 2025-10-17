El Perú Bakery Team, integrado por panaderos peruanos, representará al país en dos certámenes internacionales de panificación de relevancia.

El maestro panadero Jordan Muñoz será el representante nacional en el 10ème Mondial du Pain (Mundial del Pan), que se lleva a cabo en Francia del 19 al 23 de octubre, bajo la organización de Les Ambassadeurs du Pain. En paralelo, un equipo compuesto por Marin Astocondor, Luis La Rosa y Piero Linares participará en el Panettone World Championship hasta el 18 de octubre, organizado por la Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

La selección del representante peruano para el Mundial del Pan se realizó mediante un proceso riguroso. En el año 2024, la organización del certamen designó al maestro boulanger Alexandre Boyer, proveniente de Francia, como Embajador del Pan para liderar el jurado calificador. Jordan Muñoz fue seleccionado como el único maestro candidato tras demostrar técnica, creatividad y disciplina frente al jurado internacional. El coach Luis La Rosa afirmó que competir en Francia es una oportunidad para mostrar la identidad, innovación y excelencia del pan peruano y busca inspirar a jóvenes a alcanzar escenarios internacionales.

En el Panettone World Championship, el equipo peruano está liderado por Marin Astocondor como capitán, e incluye a los maestros Luis La Rosa y Piero Linares. Jorge Morales Fhon ejerce como Team Manager, gestionando las coordinaciones necesarias para asegurar la participación del equipo conforme a las normas del certamen. El campeonato de Panetón 2025 se distingue por ser la única competencia a nivel mundial en la que la elaboración de este producto se realiza desde cero y en vivo, frente al jurado y al público, requiriendo que cada equipo demuestre su destreza, técnica y maestría artesanal en tiempo real.