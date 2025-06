El talento de los cocineros peruanos fue reconocido en la más reciente edición del James Beard Award, premio que se realiza anualmente en Chicago, Estados Unidos, para reconocer logros excepcionales en las artes culinarias, la hostelería, los medios de comunicación y el sistema alimentario en general. Y es que dos chefs nacionales, Carlos Delgado y Nando Chang, se llevaron importantes trofeos en la gala realizada la noche del lunes 16 de junio.

Carlos Delgado, quien radica en Washington D.C., se llevó el trofeo al Mejor Chef en la región Mid-Atlantic, por su trabajo frente al celebrado restaurante Causa D.C. y el rooftop Amazonia.

Durante su discurso en la ceremonia, que se puede ver a través de este enlace, el chef lució muy emocionado por el reconocimiento. Delgado subió al escenario junto a Alexando Lazo, quien es el chef de cuisine o chef encargado de su restaurante. Él portaba una bandera peruana.

“No escribí un discurso porque no pensé que ganaría. Quiero agradecer a todo el equipo, a todos los que creyeron en nosotros desde el día uno. Nos tomó tres años y medio abrir este restaurante en medio de la pandemia, parecía que estaba destinado a no hacerse realidad”, dijo Delgado al inicio de su discurso. “Este es el sueño de un inmigrante. Yo soy un inmigrante. Mi madre me enseñó a cocinar y esto es todo lo que sé hacer”, añadió el chef.

Carlos Delgado estuvo nominado en la categoría junto a otros descatados cocineros:

Henji Cheung, de Queen’s English (Washington D.C.)

Jesse Ito, de Royal Sushi & Izakaya (Philadelphia, PA)

Dan Richer, de Razza (Jersey City, NJ)

Amanda Shulman, de Her Place Supper Club (Philadelphia, PA)

Por su parte, el chef Nando Chang, fue reconocido como el Mejor chef de la región South (Alabama, Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi, Puerto Rico) por su labor frente a Itamae AO, en Miami.

Chef Nando Chang.

Como dato anecdótico, en 2024, su hermana, la cocinera Valerie Chang, recibió el mismo premio por su labor en el restaurante Maty’s.

El chef estuvo nominado en esta categoría con otros destacados chefs de la región. Entre ellos:

Matthew Cooper, de Conifer (Bentonville, AR)

Kevin García, de La Faena AgroCocina (Guaynabo, PR)

Ángel David Moreno Zayas, de EL Gallo Pinto (Guayama, PR)

Rafael Ríos, de Yeyo’s El Alma de México (Bentonville, AR)

“Quiero dedicarle este premio a mis padres, a mi hermano Elvis, a mi esposa, y a mi hermana y chef favorita Val, gracias por siempre inspirarme”, dijo el chef durante su agradecimiento.

“Estoy orgulloso de decir que soy un peruano americano de raíces chinas muy orgullo. Mi identidad es, a veces, algo confusa. Pero actualmente no es tan extraño. Muchos americanos saben ahora de las raíces chinas que existen en la cocina y cultura de Sudamérica”, añadió Chang.

Puedes consultar la lista completa de ganadores del James Bear Award 2025 aquí.