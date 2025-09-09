El Mundial de desayunos creado por Ibai Llanos no solo ha puesto en vitrina al pan con chicharrón y los tamales peruanos, también ha despertado la curiosidad por otras gastronomías de la región. Una de ellas es la cocina venezolana, que cada vez gana más espacio en Lima gracias a la migración y a la riqueza de sus sabores.

En el Perú viven más de 1,6 millones de migrantes venezolanos, quienes han traído consigo costumbres, música y, sobre todo, su gastronomía. Entre todos sus platos, la arepa se ha convertido en la favorita de peruanos y venezolanos. Redonda, elaborada a base de harina de maíz precocida y cocinada a la plancha, al horno o frita, es un alimento versátil que puede servirse solo o con infinitos rellenos.

Si quieres descubrir sus distintas versiones y dónde probarlas en Lima, aquí te contamos cuáles son los restaurantes imperdibles para disfrutar de una buena arepa y, cómo no, otros sabores del país vecino.

Cachapas de Lima

Dirección: Av Nicolás de Piérola 418, Barranco / Jr. Sagitario 230, Surco.

Especializados en cachapas, arepas y tequeños rellenos, el restaurante ofrece a sus comensales diversas versiones de este platillo; entre ellos destaca la cachapa con queso y chancho frito, la cachapa parrillera (con varios tipos de carne, queso, palta y cremas como la guasaca) y la cachapa limeña (con queso de mano, carne mechada y queso gratinado encima). Preparadas, principalmente, a base de maíz amarillo; suele acompañarse con un refresco de limón endulzado con panela, también conocido como papelón.

Tentaciones

Dirección: Jr. Luis de la Cuba 308, Chorrillos / Av. Mariano Cornejo 908, Breña.

Si ya te aburriste de los platos de fondo y se te antoja unos buenos piqueos para compartir entre amigos, Tentaciones, creado por Zoelys Parra y Wolfang Molina, en el 2018, es un buen ‘point’ para disfrutar de unos buenos bocaditos venezolanos. El lugar ofrece una carta variada, destacando los tequeños rellenos de jamón, queso y plátano frito, acompañados de una salsa de ajo y tocineta; las empanadas preparadas con masa de maíz, tal cual una arepa, pueden tener de relleno pollo, queso, carne molida, jamón y queso, y carne mechada. Y las mandocas hechas a base de harina de maíz, azúcar, plátano, queso y chancaca, estas se fríen para lograr un exterior caramelizado y un interior suave.

El Budare

Dirección: Sánchez Carrión 169, Barranco / Av. Antúnez de Mayolo 1394, Los Olivos.

El Budare es uno de los primeros restaurantes que trajeron la gastronomía venezolana al Perú, especializados en bocaditos, ofrecen un menú muy variado que va desde los piqueos (tostones, tequeños y más), patacones (láminas de plátano con diferentes acompañamientos), arepas (fritas y asadas), variedades de cachapas, comida chino venezolana, platos de fondo (pabellón, pasticho o bandeja mixta); hasta parrillas que combinan carne, pollo, chuleta, hallaquita de chicharrón, acompañado de yuca, ensalada y más. El variado menú ofrece también pepitos y comidas XXL.

Arepa Café

Dirección: Av. Grau 624, Barranco.

Este es un lugar dedicado a rendirle homenaje a la arepa. En su propuesta encontrarás distintas formas de disfrutar este clásico a base de maíz. Destacando principalmente la arepa pelúa, un relleno que une dos favoritos: el queso y la carne mechada guisada.

Las creaciones del chef de Mérito

Dirección de Mérito: Av. 28 de Julio 206, Barranco.

Dirección de Demo: Domeyer 282, Barranco.

Dirección de Clon: Av. Grau 203A, Barranco.

El chef Juan Luis Martínez, quien se ha posicionado internacionalmente con Mérito, su restaurante que fusiona los sabores e insumos de las cocinas peruana y venezolana que está en la lista de los 50 mejores restaurantes del planeta, ofrece en este y sus otras dos propuestas gastronómicas en Barranco interesantes acercamientos a la cocina de su país. Desde 2018, en Mérito, su cocina experimental y creativa, utiliza insumos como el choclo, las conchas, los quesos, la chirimoya, entre otros. Además, abrió también Demo donde resalta más la identidad venezolana, ofreciendo platos típicos como arepas, panes y otros antojos. Y actualmente también cuenta con Clon, que ofrece manjares como las arepas de pejerrey.