Los anticuchos son, sin duda, uno de los antojos más queridos por los peruanos. Nacidos en la tradición callejera, hoy se disfrutan tanto en carretillas como en restaurantes que han sabido darles un giro creativo sin perder su esencia. Por ello, en los Premios Somos 2025 hubo un espacio para reconocer a los mejores.

Candelo, propuesta del chef Renzo Miñán —también creador de Cumpa y Almacén—, en poco tiempo ha conquistado paladares rescatando la sazón carretillera. Su versión de anticucho, llena de sabor y respeto por la tradición, fue reconocida con el Premio Somos 2025 al Mejor anticucho, otorgado por un panel de cinco especialistas gastronómicos peruanos.

Candelo se ubica en República de Panamá 5629, Miraflores. Y atiende de lunes a sábado, de 6 p.m. a 11 p.m.

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

Los Premios Especiales

Este 2025, los Premios Somos entregaron 6 premios especiales, entre ellos el del Mejor anticucho. El jurado a cargo de la selección de los ganadores estuvo conformado por:

Hirka Roca Rey, editora gastronómica

Paola Miglio, periodista y editora de El Trinche

Laura Graner, creadora de contenidos en @restaurantesperú

Jimena Agois, periodista y fotógrafa gastronómica

Luis Martín Alzamora, creador de contenidos en @papeaperú

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.