Los bares limeños se han convertido en espacios de encuentro, diversión y, cada vez más, en escenarios para descubrir nuevas experiencias de mixología. Desde su primera edición, los Premios Somos han reconocido a las mejores barras del país, destacando propuestas que fusionan creatividad, sabor y ambiente.
MIRA: Premios Somos: la fiesta gastronómica de los comensales celebró su primera edición
En la edición 2025, el premio a Mejor bar fue para María Mezcal, que repite el triunfo obtenido en 2024 gracias al voto popular. Inspirado en la cultura mexicana, este bar de Jorge Chung y Luis Carrión ofrece cócteles únicos, ambiente festivo y música de íconos como Pandora y Thalía.
Newsletter Provecho
María Mezcal se ubica en Manuel Bonilla 132, Miraflores.
Todos los nominados
Estos fueron todos los bares nominados en esta categoría de los Premios Somos 2025:
- Amador Rooftop
- Bar Olé
- Bijou
- Carnaval
- Hidden Bar
- Lady Bee
- Limaq
- María Mezcal
- Sastería Martínez
- Sayani
Sobre los Premios Somos
Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.
¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?
La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.
¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?
Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.
Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Las mejores papas rellenas de Lima? La historia del famoso puesto en el Mercado de Magdalena
- ¿El mejor pan con pollo de Lima? 5 opciones imperdibles para los amantes de este clásico
- Conoce al peruano que se hará cargo de La Mar Madrid, el nuevo restaurante de Gastón Acurio
- ¿Una cafetería de “Harry Potter” en Lima? Así es la propuesta en San Isidro inspirada en el famoso mago
Contenido sugerido
Contenido GEC