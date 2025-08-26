Los bares limeños se han convertido en espacios de encuentro, diversión y, cada vez más, en escenarios para descubrir nuevas experiencias de mixología. Desde su primera edición, los Premios Somos han reconocido a las mejores barras del país, destacando propuestas que fusionan creatividad, sabor y ambiente.

En la edición 2025, el premio a Mejor bar fue para María Mezcal, que repite el triunfo obtenido en 2024 gracias al voto popular. Inspirado en la cultura mexicana, este bar de Jorge Chung y Luis Carrión ofrece cócteles únicos, ambiente festivo y música de íconos como Pandora y Thalía.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

María Mezcal se ubica en Manuel Bonilla 132, Miraflores.

Todos los nominados

Estos fueron todos los bares nominados en esta categoría de los Premios Somos 2025:

Amador Rooftop

Bar Olé

Bijou

Carnaval

Hidden Bar

Lady Bee

Limaq

María Mezcal

Sastería Martínez

Sayani

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.