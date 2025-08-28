Don Tito: un repaso a la historia de la pollería elegida como la mejor de Lima en los Premios Somos 2025

Cuando decimos Don Tito casi podríamos estar hablando de un amigo, por los recuerdos y vínculos que se pueden formar con un lugar. En este caso, me refiero a la pollería que nació en San Borja hace 40 años. Fue una joya escondida del distrito, de esas típicas pollerías de barrio, que ahora se ha expandido a otros cinco distritos y ya es reconocida (por muchos) como una de las mejores de la ciudad.

En la reciente edición de los Premios Somos, el voto del público fue el que determinó que Don Tito era el digno ganador del premio al Mejor pollo a la brasa, un premio que celebraron con emoción en una gala realizada en el Museo Pedro de Osma de Barranco.

Hoy y siempre. La primera sede abrió en San Borja y, a lo largo del tiempo, su rostro se ha renovado; pero la sazón se mantiene.

¿Por qué volvemos a Don Tito? La receta se ha perfeccionado a través de los años dándonos un pollo sabroso, de piel crocante, con papas peruanas grandes y ají de la casa. Esa es la tradición que inició don Alberto, el fundador, y que ahora continúan sus hijos. En el local de San Borja, nos sentamos a conversar con Piero Fiorini, actual director, quien junto a su hermano y hermana ha tomado las riendas del negocio familiar. Esta segunda generación es la que inició el plan de crecimiento y que ahora se dedica a conquistar nuevos públicos, lanzar nuevos platillos y mantener el buen sabor de siempre.

- Don Tito ya tiene 40 años.

Hemos pasado por varias etapas. Ahorita estamos en una etapa de crecimiento. Hemos vivido etapas fuertes, en anteriores años, y ahora se ha consolidado más la marca y estamos en crecimiento. Por otro lado, este mes hay actividades y sorteos en los locales [para más información, revisar sus redes sociales].

- ¿Cómo fueron los inicios de la pollería?

Mi papá empezó este local [en San Borja] hace 40 años. Compró el terreno y construyó el edificio. A él le gustaba mucho ir a comer pollo a la brasa [tenía una avícola] y dijo “voy a intentarlo”. Hizo su receta, probando los pollos de la brasa que había en ese momento, y se lanzó con un local muy pequeño. En el 2015 abrimos el segundo local en La Molina, en el 2017 en Surco, en el 2019 Miraflores y en el 2023 abrimos en San Miguel y en Lince, un dark kitchen.Este año estamos en negociaciones porque queremos abrir un local. Estamos buscando por Pueblo Libre, Jesús María, Magdalena o Chorrillos.

Por aniversario, Don Tito ofrece un combo especial: pollo a la brasa, una porción de anticuchos y un chorizo o morcilla, acompañado de papas fritas, ensalada y una jarra de chicha. Nos abrió el apetito. FOTOS: MARIO ZAPATA NIETO / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

- Siempre recuerdo haber visto colas en este local…

Siempre han habido colas. Hemos tenido suerte porque intentamos crecer para atender más rápido a los clientes y que no se formen, pero siguen apareciendo. Eso quiere decir, para mí, que más gente nos conoce y viene a consumir nuestro pollo. Si vienes un domingo o vas un domingo a cualquier local, vas a verlas. Un dato curioso, en la pandemia, cuando volvimos a abrir un 15 de mayo [con la autorización para atender por delivery y para llevar], el primer día que atendimos se formó una cola que daba toda la vuelta a la manzana. Esa fue la mayor cola que yo he visto en este local ¡porque la gente había pasado dos meses sin comer pollo!

- ¿Cuáles son las tres principales características de Don Tito?

Primero el sabor, con la calidad de nuestros productos, además de la tradición que tenemos. Nunca hemos modificado [la receta]. Conservamos el clásico pollo a la brasa. Y la atención a los clientes que cada vez tratamos de mejorar.

- ¿Qué hitos destacaría de la historia del restaurante?

Cuando empezamos a crecer. Siempre nos han conocido en San Borja y aledaños, pero ya empezamos a llegar a más distritos, y nos conocen personas que antes ni idea tenían de nuestra marca [de San Miguel o La Molina]. Lo más importante ha sido seguir creciendo y que más gente nos conozca. Ahorita estamos desarrollando un centro de producción para que todo salga de allí y podamos uniformizar más los productos. Esperamos tenerlo listo este año.

La carta busca renovarse. Como entradas y piqueos tienen tequeños (con pollo a la brasa), brochetas, champiñoñes al ajillo y más. Están trabajando en nuevos platos ligados al mundo de las parrillas. FOTOS: MARIO ZAPATA NIETO / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

- ¿En qué nuevos platos están trabajando?

Estamos desarrollando el sánguche de pollo a la brasa y otros platos ligados al concepto de parrilla y al carbón. Estamos pensando en alitas, costillas y hamburguesas para complementar nuestra carta. Hay personas que vienen y no quieren comer pollo a la brasa, entonces tienen otra opción. También estamos tratando de implementar el chaufa, en algún momento, porque a la gente le gusta.

- Han pasado 40 años desde que abrieron, ¿cómo es que el gusto del público ha cambiado a lo largo del tiempo?

Los gustos del público han cambiado y uno tiene que adecuarse. Tengo clientes que hasta comen el pollo a la brasa con pasta, no es tan jalado de los pelos porque ahí está el tallarín saltado. A la gente le gusta mezclar y así han lanzado el monstruito, por ejemplo. No queremos ir tanto al extremo, pero sí ofrecer algunos productos que le podrían gustar a los clientes acompañado con su pollo a la brasa y al estilo peruano.

- Obviamente el pollo a la brasa es el rey, ¿cuáles son los otros platos más vendidos?

El pollo es lo más vendido, definitivamente. Aparte, sale bastante el anticucho, las mollejitas de pollo también son bien solicitadas y las parrillas.

- ¿Por qué a los peruanos nos gusta tanto el pollo a la brasa?

Lo que más consume el peruano es el pollo. Yo creo que gusta por el sabor -lo acompañas con un buen ají- y la combinación con papas fritas y ensalada. Aparte, es un plato familiar, para compartir. Y se presta para cualquier ocasión, tanto en invierno como en verano. A diferencia del cebiche, no tiene una estación baja.

Si el pollo a la brasa es el rey, las parrillas son la reina como esta que incluye bife angosto, pollo, anticucho, chorizo y morcilla. Va acompañado con papas fritas, ensalada y gaseosa. FOTOS: MARIO ZAPATA NIETO / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

- En julio se celebra el Día del Pollo a la Brasa, ¿cómo se preparan para esa fecha?

Definitivamente la cantidad de gente se duplica en comparación a un domingo normal. Hasta, en algunos casos, se triplica porque todo el mundo sale a comprar. La respuesta todos los años ha sido muy fuerte. De repente, habrá caído un poco en los últimos años porque ya no hacen tanta publicidad. Pero igual es el día que más se vende pollo de todo el año y por bastante margen.

- Última curiosidad, ¿de dónde surge el nombre de la pollería?

Mi papá se llama Alberto y le decían Tito. Entonces, lo pensó y dijo llámemoslo Don Tito.

El tercer domingo de julio se celebra el Día del Pollo a la Brasa. En Don Tito comentan que se duplica (a veces, hasta triplica) la clientela en esa fecha. FOTOS: MARIO ZAPATA NIETO / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

Los datos LOCALES Av. Aviación 3096 Esq. con San Borja Sur. San Borja. Av. Benavides 4592 (frente al C.C. El Trigal). Surco. Av. Flora Tristán 434 . Urb. Santa Patricia, La Molina. Av. 28 de Julio 1071. A una cuadra de la Vía Expresa. Miraflores. Av. La Marina 2125, San Miguel.

HORARIO DE DELIVERY Todos los días, 11:30 am a 10:30 pm.

HORARIO DE ATENCIÓN EN SALÓN Domingo a Jueves, 11:30 a 11 pm. Sábado y Domingo, de 11:30 am a 11.30 pm.

TELÉFONOS 680 9200 / 680 9400.