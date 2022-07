Este lunes 18 de julio se conocerá qué restaurantes peruanos integrarán la tan prestigiosa lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Stanley Tucci, conocido por su talento actoral como por su amor por la gastronomía, será el encargado de conducir esta premiación que se realizará en vivo y a nivel mundial desde Londres.

La ceremonia que premia lo mejor de la cocina a nivel mundial se transmitirá vía streaming y en esta nota te iremos contando todos los detalles envivo. Este año, se espera que como en el anterior, los nombres de Maido y Central, de los peruanos Mitsuharu Tsumura y Virgilio Martínez, vuelvan a integrar la tan prestigiosa lista.

El ránking de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2022 es un agregado de los votos emitidos por Voting Academy, un panel equilibrado de género de 1080 expertos anónimos de la industria en 27 regiones de todo el mundo.

Fecha y hora del 50 Best 2022:

La ceremonia de los 50 Best 2022 se realizará este 18 de julio en el Old Billingsgate Market de Londres, el antiguo mercado de pescado con vista al río Támesis, en Inglaterra. Esta gala estaba prevista celebrarse en Moscú, Rusia, pero se hizo el cambio luego de que iniciara la guerra con Ucrania a inicios de este año.

La ceremonia iniciará a las 2:30 p.m. hora peruana. Como en las ediciones anteriores, los 50 Best 2022 podrá ser seguida desde sus canales digitales de The World’s 50 Best Restaurants: Youtube, Facebook, Twitter e Instagram.

Del 51 al 100:

Como antesala a la ceremonia del 18 de julio, The World’s 50 Best , anunció la lista de los mejores restaurantes del mundo que integran los números 51 al 100. En este apartado, destaca un local peruano, el de Kjolle de Pía León, en el puesto 68.

El restaurante ubicado en Barranco mejoró 27 posiciones en relación a su clasificación del año pasado. Es decir, pasó del puesto 95 que tuvo en el 2021 al puesto 68.

Ganadores peruanos del 50 Best 2021:

Los restaurantes peruanos Central, de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, y Maido, del chef Mitsuharu “Micha” Tsumura, quedaron en el puesto 4 y 7, respectivamente de la importante lista. De esta manera los dos restaurantes peruanos continúan en la lista de los 10 mejores de todo el mundo.

Por su parte, la peruana Pía León recibió su premio la mejor chef femenina del mundo. León se convirtió en agosto del 2021 en la primera peruana en ocupar tal distinción, un premio que se suma a otros de sus logros: mejor cocinera mujer de Latinoamérica (50 Best 2018) y mejor chef en ascenso (The Best Chef 2019) del mundo.

Lista completa de ganadores del 50 Best 2021:

El restaurante Noma, de Copenhague, se llevó el primer lugar de la premiación del 2021. Conoce la lista de los 50 mejores y el total de restaurantes peruanos dentro los 100 mejores del mundo.

1. Noma (Copenhague, Dinamarca)

2. Geranium (Copenhague, Dinamarca)

3. Asador Etxebarri (Atxondo, España)

4. Central (Lima, Perú)

5. Disfrutar (Barcelona, España)

6. Frantzén (Estocolmo, Suecia)

7. Maido (Lima, Perú)

8. Odette (Singapur)

9. Pujol (Ciudad de México, México)

10. The Chairman (Hong Kong, China)

11. Den (Tokio, Japón)

12. Steirereck (Viena, Austria)

13. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

14. Mugaritz (San Sebastián, España)

15. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

16. Elkano (Getaria, España)

17. A Casa do Porco (Sao Paulo, Brasil)

18. Piaza Duomo (Alba, Italia)

19. Narisawa (Tokio, Japón)

20. Diverxo (Madrid, España)

21. Hiša Franko (Kobarid, Eslovenia)

22. Cosme (Nueva York, Estados Unidos)

23. Arpège (París, Francia)

24. Septime (París, Francia)

25. White Rabbit (Moscú, Rusia)

26. Le Calandre (Rubano, Italia)

27. Quintonil (Ciudad de México, México)

28. Benu (San Francisco, Estados Unidos)

29. Reale (Castel di Sangro, Italia)

30. Twins Garden (Moscú, Rusia)

31. Restaurant Tim Raue (Berlín, Alemania)

32. The Clove Club (Londres, Reino Unido)

33. Lyle’s (Londres, Reino Unido)

34. Burnt Ends (Singapur)

35. Ultraviolet by Paul Pairet (Shanghai, China)

36. Hof Van Cleve (Kruishoutem (Bélgica)

37. SingleThread (Healdsburg, Estados Unidos)

38. Boragó (Santiago de Chile, Chile)

39. Florilège (Tokio, Japón)

40. Sühring (Bangkok, Tailandia)

41. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (París, Francia)

42. Belcanto(Lisboa, Portugal)

43. Atomix (Nueva York, Estados Unidos)

44. Le Bernardin (Nueva York, Estados Unidos)

45. Nobelhart & Schmutzig (Berlín, Alemania)

46. Leo (Bogotá, Colombia)

47. Maaemo (Oslo, Noruega)

48. Atelier Crenn (San Francisco, Estados Unidos)

49. Azurmendi (Larrabetzu, España)

50. Wolfgat (Paternoster, Sudáfrica)

