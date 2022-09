Desde 2019, la Destilería Don Michael sorprendió a los peruanos y al mundo con la producción del primer whisky elaborado a base de maíz morado. Una idea atrevida que se convirtió en un éxito y fue el origen de muchas otras ideas ingeniosas de Michael Kuryla y su esposa Daiana Milon.

La pareja de esposos se conoció en Oxapampa hace unos diez años, cuando Kuryla, nacido en Miami, vino a Perú a trabajar en el rubro de la construcción y ella era jefa de planta. Sin embargo, ambos querían hacer algo propio y fue así que la gran variedad de maíces peruanos les inspiró a crear el Black Whisky: “Durante un año hicimos pruebas en Oxapampa. Al inicio salió horrible”, recuerda Kuryla entre risas. Pero, a pesar de los fracasos, decidieron seguir apostando.

Michael Kuryla tiene 49 años. Se instaló en Perú, La Merced, hace 10 años para trabajar en un negocio totalmente distinto al de los destilados.

Seis meses después importaron barricas de roble blanco de primer uso provenientes de Estados Unidos y, en menos de un año, comenzó a sentirse la mejora. Michael Kuryla, experto financista, escribió así el plan de negocio, consiguió una inversión y se mudaron a Lima para levantar la destilería Don Michael en Lurín: “Ha llegado a ser la mejor de Sudamérica. Tenemos varias certificaciones de calidad y seguridad. Estamos muy orgullosos de lo que hemos construido”, apunta.

El éxito del Black Whisky es reconocido internacionalmente.

A pesar de la pandemia y la adversidad, las ventas del Black Whisky lograron superarse hasta llegar a venderse en Estados Unidos, Taiwán, Australia, Alemania, España, Canadá y otros territorios, así como en los restaurantes más prestigiosos del país. Este auge les permitió continuar experimentando en su planta especializa con vodka, cremas y, ahora, gin peruano.

Andean Gin irrumpe en las barras peruanas para destacar por su vainilla de Tarapoto, muña y huacatay. / Don Michael

“Como mis marcas son medio elegantes, yo quería hacer algo un poco más divertido para las personas que no se vean tomando whisky y fumando puros”, explica Michael. Durante meses de pruebas y experimentación con diversos botánicos decidieron usar botánicos peruanos. “Encontramos una empresa de jóvenes que tiene una variedad de vainilla que viene de la selva (Tarapoto). Usamos un poquito de toronja para darle un toquecito de cítrico y tres hierbas que son muña, romero y huacatay. Aunque el huacatay se use para hacer salsas, cuando mezclas esas tres y haces un destilado para sacar la esencia es increíblemente rico. Andean Gin va a ser un producto exportable, no solo el whisky, el gin puede estar parejo”, afirma su creador.

Se trata de un gin peruano de calidad mundial con notas dulces, toques cítricos y líneas herbales, buen aroma y alineado a las tendencias de las ginebras más finas del mundo. Es ideal para acompañar carnes rojas, pato, platos aderezados con finas hierbas y quesos maduros. Comenzaron con la producción de 3 mil unidades para Estados Unidos y esperan producir 20 mil botellas de 700 ml de Andean Gin para cubrir los principales mercados como Alemania, Australia, Taiwán, España, Canadá y China con la expectativa de entrar a Dubái, México y Polonia este año con todos sus destilados Premium.

Michael Kuryla nos cuenta que el lanzamiento oficial del Andean Gin será este 15 de setiembre y se espera encontrarlo en supermercados, restaurantes, tiendas, barras y nuevos cocteles creativos.

Más datos

El lanzamiento oficial es el 15 de setiembre

Don Michael sigue creciendo bajo la marca Andean que recién fue registrada como marca bajo bebidas alcohólicas en el Perú, sumando un portfolio de seis destilados Premium: Black Whiskey, Black Whiskey Single Barrel, Black Whiskey Oxapampa Honey, Andean Cream, Andean Vodka y Andean Gin.

Andean Gin está entrando a las tiendas y supermercados. También se encontrará en en las barras, licorerías y plataformas de e-commerce estratégicas de Lima y provincias.

Visitas a Lurín: se pueden contactar para hacer tour dentro de la planta, aprender cómo se hacen los productos y probarlo. Desde el ingreso, el olor de las barricas y los sorprendentes alambiques impactan. Escribir a su fanpage: