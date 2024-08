Si has entrado a TikTok, Instagram o Twitter, lo más probable es que te hayas encontrado con una tendencia que cada vez crece más y más: los cuchareables. Este término hace referencia a un tipo de presentación de platos, especialmente postres, servidos en porciones ideales para comer en cucharas y en bowls biodegradables. Y una joven repostera peruana es la que los ha puesto de moda: Alessandra Penny.

En su cuenta de TikTok, en la que tiene más de 145 mil seguidores, Pellny publicó un video en el que contó cómo empezó a ofrecer porciones cuchareables de sus postres.

“Antes de empezar vender postres, cuando iba a comprar uno en Lima, siempre me preguntaba por qué nadie vendía presentaciones cuchareables. Las presentaciones que habían, en envases de vidro o acrílico, eran demasiado chiquitas o no me llegaban a convencer. Obviamente, me parece lindo que cuando vas a un sitio te sirven una tajada del postre y te lo emplaten, pero ¿qué pasa cuando estás en tu casa, en tu cama en pijama y te provoca comer algo grande para comer tirada en tu cama? Nadie vendía postres así y yo no entendía por qué. Cuando empecé a vender postres, me dije esta es mi oportunidad”, contó Pellny en la publicación que actualmente tiene más de 700 comentarios.

En su cuenta de TikTok, Pellny también recordó la primera vez que empezó a vender este tipo de porciones de sus postres, ya que inicialmente vendía moldes completos por falta de tiempo y manos. “Una vez que empecé a crecer, se me metió el bichito de tengo que sacar porciones (...) Un año después están virales en TikTok”, comentó la joven. “Los cuchareables son porciones cómodas, eficientes para guardar en refrigeradora, son súper practicas y yo feliz de que todos las estén vendiendo”, finalizó.

Alessandra Pellny promocionando sus cuchareables. Asegura que el 25 de junio de 2021 empezó a ofrecer estas porciones.

¿Quién es Alessandra Penny?

Alessandra Penny es el nombre de la repostera de 23 años de edad detrás de la marca de postres del mismo nombre.

Estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Lima, Penny comenzó su emprendimiento en plena pandemia.

Aunque ya tenía la afición de hacer postres caseros, fue en 2020, durante la cuarentena, que empezó a vender sus postres.

“Postres sé hacer de toda la vida. Siempre he sido yo la de hacer postres. Pero nunca consideré estudiar repostería (…) La pandemia hizo que tenga mucho tiempo de sobra, yo no trabajaba, solo iba a clases online y me dediqué a cocinar. Hacía postres e iba a dejarles a mis amigas. Cuando se volvió más flexible la cuarentena, empecé a vender. Mis amigas me decían que sacara un Instagram (…) Luego empecé a llegar a más personas y se volvió una pasión”, contó Penny en TikTok.

Actualmente, tiene su propia marca y una ‘dark kitchen’ con la que ofrece sus creaciones en diferentes puntos de venta en la ciudad de Lima.

De momento, no cuenta con una tienda abierta al público, aunque en sus redes ha explicado que sí ha evaluado dar ese paso, pero que lo ha postergado por “temas de local e internos”.

“Prefiero seguir creciendo de forma ordenada antes de abrir nuestro primer local. Ampliar cobertura, tener más capacidad para abastecer”, explicó la joven empresaria.

¿Qué son los cuchareables?

‘Cuchareables’ es el término que utilizan varios emprendimientos gastronómicos para referirse a porciones de comida para llevar o para delivery que se caracterizan por ser servidos en bowls biodegradables y fáciles para comer con cuchara.

El término inicialmente se asoció a postres, aunque, debido a la expansión de la tendencia en redes sociales, restaurantes y emprendimientos están asociando el término a platos de fondo, como cebiches, pastas o comida criolla.

Esta tendencia también ha generado varios videos de corte irónico, ya que el término ‘cuchareable’ se puede aplicar a todo tipo de alimento para llevar.

El canal A Comer en TikTok subió un video que ya tiene más de 1 millón de vistas en el que, a manera de broma, enseñan una receta de arroz con pollo cuchareable:

#arrozconpollo ♬ original sound - mio_.Dj @acomer.pe Para todos mis emprendedores, aquí les dejo una idea de negocio millonaria: Un arroz con pollo cuchareable con varias texturas y sabores en cada bocado. Las posibilidades son infinitas, si quieren más ideas con gusto los ayudamos! jajajaja #cuchareable

También la marca de hamburguesas Big Boy publicó un video, ya con más de 1 millón de visualizaciones, de “la primera hamburguesa cuchareable del Perú”:

¿Dónde venden platos cuchareables en Lima?

Estas son algunas marcas que ofrecen presentaciones ‘cuchareables’:

Alessandra Penny (@alessandrapenny_)

Melissa Abusada (@melissapastrychef)

La Pasteka (@lapastekaoficial)

Sienna Bakery (@sienna_bakery)