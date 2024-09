Cada segundo domingo de septiembre se celebra el Día de la Gastronomía Peruana, en el que se rinde homenaje a la diversidad de sabores, colores, aromas y texturas que podemos encontrar en suelo peruano y que se transforma en un plato de comida.

Desde el 6 de octubre del 2010 se revalora nuestro patrimonio culinario como un símbolo de identidad y cultura, por lo que son muchos los restaurantes que celebran la creación de los distintos platos típicos peruanos.

Uno de ellos es la Antigua Taberna Queirolo, quienes fueron galardonados en los Premios Somos a la Mejor Taberna del 2024.

Privado de la Antigua Taberna Queirolo. / Antigua Taberna Queirolo

Este reconocido restaurante ha inaugurado un buffet criollo en el cual se podrá celebrar la cultura culinaria peruana y es una gran opción para celebrar el día de la gastronomía peruana.

Este espacio de la taberna atiende los días sábados y domingos desde las 12 p.m. hasta las 5 p.m. Hay opciones de entrada, fondo, guarniciones, postres y bebidas. El costo es de S/. 79.90 y la atención es en el espacio privado del restaurante, ubicado en Jr. Julio C. Tello 886, Pueblo Libre.

Buffet criollo. / Antigua Taberna Queirolo

DATO:

Puedes visitar la Antigua Taberna Queirolo de lunes a jueves de 8 a.m. a 10 p.m.; viernes y sábados de 8 a.m. a 12 p.m.; y domingos de 8 a.m. a 5 p.m. en Av. San Martín 1090, Pueblo Libre.