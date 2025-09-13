Tras sumar más de 12 millones de votos e imponerse a Venezuela en la final del Mundial de desayunos, Ibai Llanos presentó el trofeo que recibirá Perú en mérito a su triunfo en su competencia digital.

En su más reciente video, el creador de contenidos español realizó el conteo oficial de votos y declaró al pan con chicharrón como vencedor de la competencia que inició el 18 de agosto. Además, presentó el trofeo en honor al logro.

“Perú, campeón del mundo. El pan con chicharrón lo consiguió. Aquí tienes el trofeo oficial del Mundial de desayunos: la sartén dorada. He hablado con el mejor restaurante del mundo para que nos hicieran la sartén dorada y la levanto yo en honor a los peruanos”, comentó el ‘influencer’.

El creador de contenidos no dio más detalles del trofeo, solo confirmó que realizará más contenido alusivo a su mundial, probando los desayunos de los países participantes.

El trofeo del Mundial de desayunos.

“Todos los desayunos que he probado están increíblemente buenos. Creo que hay una gastronomía absolutamente espectacular. Yo me quedo con lo que lo bien que se lo ha pasado la gente y con lo que hemos hecho conocer a la gente de la cultura y gastronomía de otros países”, dijo Ibai Llanos al cierre del Mundial.