Conoce cómo van los votos del Perú vs. Venezuela en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos.
Redacción EC
La final del Mundial de desayunos de inició este lunes 8 de septiembre sus votaciones y, en tan solo 2 horas, Perú ya supera los 2 millones de votos en su versus frente a Venezuela.

Como se recuerda, el domingo 7 de septiembre, Ibai Llanos anunció a los clasificados a la ronda final y Perú fue el país más votado, siendo esta la cuarta vez que logra el primer lugar desde el inicio de la competencia.

En octavos de final, Perú se impuso a México con más de 2 millones de votos. Y en la ronda semifinal clasificó con casi 10 millones de votos en su enfrentamiento ante Chile.

Hasta el cierre de esta nota, el 8 de septiembre, así van las votaciones en la ronda final del Mundial de desayunos de Ibai Llanos:

PaísPlato elegidoNúmero de votos
PerúPan con chicharrón
Tamales		2 millones
VenezuelaArepa reina pepiada
Arepa de carne		1,5 millones

Post oficial para votar:

@ibaillanos

PERÚ vs VENEZUELA | GRAN FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

El Mundial de desayunos de Ibai Llanos arrancó el 18 de agosto del 2025 con 16 países en competencia: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Perú, México, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Guatemala, Ecuador, Japón, Chile, Venezuela y República Dominicana.

