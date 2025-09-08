La final del Mundial de desayunos de Ibai Llanos inició este lunes 8 de septiembre sus votaciones y, en tan solo 2 horas, Perú ya supera los 2 millones de votos en su versus frente a Venezuela.

Como se recuerda, el domingo 7 de septiembre, Ibai Llanos anunció a los clasificados a la ronda final y Perú fue el país más votado, siendo esta la cuarta vez que logra el primer lugar desde el inicio de la competencia.

En octavos de final, Perú se impuso a México con más de 2 millones de votos. Y en la ronda semifinal clasificó con casi 10 millones de votos en su enfrentamiento ante Chile.

Hasta el cierre de esta nota, el 8 de septiembre, así van las votaciones en la ronda final del Mundial de desayunos de Ibai Llanos:

País Plato elegido Número de votos Perú Pan con chicharrón

Tamales 2 millones Venezuela Arepa reina pepiada

Arepa de carne 1,5 millones

Post oficial para votar:

@ibaillanos PERÚ vs VENEZUELA | GRAN FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

El Mundial de desayunos de Ibai Llanos arrancó el 18 de agosto del 2025 con 16 países en competencia: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Perú, México, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Guatemala, Ecuador, Japón, Chile, Venezuela y República Dominicana.