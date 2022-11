La comida peruana es irremplazable y eso lo saben bien los peruanos que viven en el extranjero, quienes deben ingeniárselas para encontrar ingredientes que les permitan preparar algún platillo con el sabor de casa.

Los más de 44 mil peruanos que, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística de España, viven en Madrid han hecho suyos muchos lugares de la capital española, como el Mercado de Los Mostenses, en donde se encuentra de todo un poco.

/ Difusión

A solo una cuadra de la Gran Vía se ubica este mercado que cuenta con 17 puestos de productos y comida peruana. Un rincón del Perú en pleno centro de Madrid. Desde frutas y verduras congeladas hasta granos. ¿Cuánto costaría preparar un plato peruano por allá? Revisamos tres recetas que se podrían preparar con facilidad y sus precios promedio.

Cebiche:

El pescado puede costar entre 5 a 8 euros aproximadamente. El limón, que en España es conocido como lima, suelen venderlo en mallas de tres a 1.20 euros, es decir, si se necesitan 9, el precio ronda alrededor de los 3.60 euros. El caso del ají amarillo es diferente, no se consiguen por unidad, por lo que siempre hay que comprar una bolsa de medio kilo que cuesta 3 euros, estos ajíes vienen congelados. También se consiguen bolsas de medio kilo de choclo y de cancha serrana, estos insumos cuesta 2.80 euros y 2.50 euros respectivamente. Este plato puede rondar alrededor de los 20 euros, de igual forma muchos de los ingredientes comprados quedarán para una próxima receta.

Papa a la huancaína:

La papa a la huancaína es otro plato que no puede faltar en la mesa, al igual que con el ceviche, se tiene que comprar la bolsa de medio kilo de ají congelado que cuesta 3 euros, el queso fresco que se usa para este plato es el queso latino, un queso producido en España, pero muy parecido al que se usa en el Perú. El precio de este insumo es de 2.80 euros. En el caso de la papa, se puede encontrar la papa amarilla que tiene un valor de 2.50 euros cada medio kilo. El resto de ingredientes, pueden ser comprados en cualquier supermercado. Solo en insumos peruanos esta receta puede costar alrededor de 8.30 euros.

Causa limeña:

La causa limeña es un platillo que fácilmente se puede preparar en España, como antes mencionamos la papa amarilla llega congelada y en bolsas de medio kilo. Para esta receta se utiliza un kilo, entonces el precio rondaría los 5 euros, el ají es fundamental, así que otra bolsa de medio kilo de 3 euros, no puede faltar, los limones que pueden costar 1.20. En el caso del relleno, no hay nada que no se encuentre en un supermercado español, sin embargo, es importante mencionar que la palta, o aguacate, como se llama en España, tiene un valor más alto de lo normal y varía según su tamaño y su procedencia, pero un precio aproximado es de 2.40 euros. Entonces, esta receta, solo teniendo en cuenta los insumos peruanos, puede llegar a costar 11.60 euros.

Además… ¿Dónde comprar? Los puestos más populares en el mercado de Los Mostenses son los de Judith, que precisamente se llaman “Productos Latinos Judith”, uno se encuentra en la primera esquina de Ricardo León N°1 y el otro dentro del mercado, y ubica los stands 58-59. La atención es de 9 a.m. a 10 p.m.

VIDEO RECOMENDADO Provecho de El Comercio se dio un salto por tres de las trece alternativas que se pueden visitar en este espacio que deleita los paladares de los vecinos del primer puerto. No te pierdas este recorrido.