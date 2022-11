Después de 10 a 12 horas de ayuno, el cuerpo necesita recargar energías consumiendo nutrientes que le permitan hacer todas las actividades del día, es por eso que el desayuno se convierte en una comida importante, así lo señala Karla Courrèges, también conocida como la “nutricionista mágica” de Lavienutritive.

Sin embargo, a pesar de ser una comida que permitirá tener un mejor rendimiento físico y mental, muchas personas se lo saltan o toman solo una bebida, pero bien, es preciso mencionar que todos los alimentos tampoco son recomendados. Courrèges identifica tres alimentos que no se deberían incluir en la dieta.

1. Embutidos

El hot dog, la jamonada, el tocino y otros embutidos no son recomendados a pesar de que son los alimentos más frecuentes en el desayuno. El motivo por el que no deberían ser incluidos es porque son altos en sodio, tienen grasas saturadas y no aportan ningún valor nutritivo. Por ejemplo, el tocino ha sido situado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el grupo 1 como carcinógena para humanos, al mismo nivel que el tabaco o el alcohol.

2. Cereales con azúcar añadida

Es muy usual comer cereales de caja a cualquier edad, primero porque es muy sencillo y con precios bastante accesibles, sin embargo, la cantidad de azúcar que tienen puede provocar un aumento de la resistencia a la insulina.

4. Hojuelas de cereal. Will Keith Kellogg decidió ver qué pasaba si cocinaba unos restos de masa de pan y ahora tenemos uno de los desayunos más conocidos en todo el mundo. (Foto: Pixabay)

3. Mantequilla

Este producto, al igual que el queso crema, es una fuente de grasas saturadas que debería consumirse con moderación en cualquier momento del día. Además, podría ser reemplazado por otros productos como es el caso del aceite de oliva.

Además… Arma un desayuno saludable



Para que un desayuno sea considerado saludable debe tener cereales como la avena, lácteos bajos en grasa como queso, leche, yogur; tampoco pueden faltar las frutas que proporcionan fibra y alguna proteína porque da mayor sensación de saciedad. Además, las grasas naturales como la palta es una buena opción. Courrèges agrega que no hay una hora ideal para el desayuno, esto dependerá del estilo de vida de cada persona.

