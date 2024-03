DeliVegan nace como una idea en el 2018, con el tiempo, ese proyecto se transformó en un laboratorio creativo que busca innovar y demostrar que la comida vegana puede ser tan delicioso como la tradicional. A continuación, te narramos la historia de Jacobo Arllentar Vitko junto a Gracia Pérez-Albela, las mentes creativas detrás de esta marca.

La historia

Jacobo Arllentar, gerente general de DeliVegan, narra que desde sus inicios en 2018, este emprendimiento ha experimentado un crecimiento exponencial, convirtiéndose en un laboratorio creativo de sabores y texturas, tienen cartas según temporadas y han incursionado en varios rubros desde platos del día, hasta congelados y catering, siempre con el objetivo de difundir la filosofía vegana.

Platillos veganos de Delivegan. (Foto: cortesía Delivegan)

Jacobo relata cómo surgió la idea mientras trabajaba en una empresa de bebidas alcohólicas. Al notar la falta de opciones veganas en el mercado gastronómico, decidió emprender junto a su esposa, Gracia Pérez-Albela, y empezaron cocinando menús veganos en casa. Lo que comenzó como una pequeña operación casera, pronto atrajo la atención de otras empresas interesadas en ofrecer alternativas veganas a sus empleados.

Con el tiempo, la demanda creció y DeliVegan se vio en la necesidad de expandirse. Desde la cocina de su suegro hasta la apertura de un laboratorio creativo. La pandemia obligó a cerrar temporalmente la operación, pero gracias al compromiso de su equipo, lograron mantenerse a flote.

Platillos veganos de Delivegan. (Foto: cortesía Delivegan)

Este camino en el rubro gastronómico no ha sido sencillo, según explica Jacobo, porque la pandemia hizo que el negocio estuviera en peligro, pero a pesar de todo continuaron y desean seguir comunicando que la comida vegana es deliciosa y nutritiva.

Actualmente, cuenta con una planta de producción, en donde preparaban todas la comidas, y también buscan crear cosas nuevas que aún no son satisfechas en el mercado vegano. Pero lo más importante para Jacobo, es que al mudarse a un ambiente más grande es que tienen más posibilidades de crecimiento de productos y que su equipo esté mucho más cómodo. “Acá tenemos un segundo piso que es una zona de oficinas y el tercer piso es una zona de recreación porque yo siento igual a la filosofía de mi suegro, que ‘se debe equilibrar mente, cuerpo y alma’, entonces la idea es que el equipo que trabaje aquí tenga un espacio para relajarse”, comenta Jacobo. Si bien el talento, la creatividad y el conocimiento son básicos para una buena comida, no sirve de nada si las personas que la preparan, no lo hacen con amor y bien descansados.

Platillos veganos de Delivegan. (Foto: cortesía Delivegan)

“DeliVegan es un laboratorio creativo, aquí queremos hacer mezclas, investigar, conseguir sabores”, añade. Jacobo, somelier de profesión, aprendió lo que sabe de cocina en los espacios en donde trabajó e intenta replicar eso en DeliVegan. “Yo soy sommelier y aprendí de aromas, sabor; entonces yo estoy trasladando toda mi experiencia en este emprendimiento y sé que todo es química”, añade.

Coma sano y rico

El objetivo de DeliVegan va más allá de simplemente ofrecer ensaladas y verduras, su objetivo es demostrar que la comida vegana puede ser sabrosa y variada, incluso recreando platos tradicionales con un toque vegano. Han trabajando de la mano del Dr. José Luis Pérez Albela, han logrado desarrollar menús balanceados y saludables, así como con otros expertos en nutrición como la especialista en alimentación basada en plantas Sylvia Rodríguez, quien ha valido sus menús.

Platillos veganos de Delivegan. (Foto: cortesía Delivegan)

En su carta, encontrarán platos tradicionales, que nos recuerdan al sabor de casa, de nuestras abuelas o madres. Las porciones generosas y bien servidas de lasaña, ají de no gallina, lomo saltado, anticuchos y hasta pan con chicharrón. No cabe duda que buscan el sabor que trae recuerdos y genera disfrute.

Platillos veganos de Delivegan. (Foto: cortesía Delivegan)

Actualmente, DeliVegan trabaja a pedido y como una cocina oculta, pero pronto se esperan novedades. Este emprendimiento vegano ofrece menús preparados, productos terminados y una línea gourmet que incluye lasañas y hamburguesas veganas. Además, están explorando nuevas oportunidades de colaboración para ofrecer productos veganos y gourmet en cafeterías.

Platillos veganos de Delivegan. (Foto: cortesía Delivegan)

Este laboratorio creativo, así lo decide su fundador, tiene un compromiso con la calidad y la salud, demostrando que la comida vegana no solo es una opción ética, sino también deliciosa y accesible para todos. Si aún no ha probado comida vegana, esta es una gran opción que llega a la puerta de tu casa. Provecho.

