Puede o no gustarte San Valentín, pero nadie puede negar que es buena excusa para obsequiar postres deliciosos. Por ello, en esta nota de brindamos las opciones veganas que encontrarás en Lima. Las hay de todos los precios, sabores, texturas y bajas en azúcar.

A continuación la lista de los deliveries que recomendamos:

Dipastry

Esta marca del chef panadero Jaime Páucar y la diseñadora gráfica Carina Rosales inició como un emprendimiento que vendía postres y panes tradicionales, sin embargo, empezaron a probar recetas nuevas, todas hechas 100% basado en plantas. Actualmente, tienen una amplia cantidad de postres y panes totalmente veganos.

“Queríamos hacer una pastelería vegana inclusiva. Por eso, nos ponemos a tomar cursos con chef pasteleros 100% ‘plant based’ de España y a trabajar con amigos químicos que nos ayuden a aprender las reacciones de las proteinas vegetales, la fibra, los almidones. Luego, empezamos a crear una pastelería vegana inclusiva, minimalista sin tanto detalle, donde el protagonista principal sea la fruta, que sea rico y que no se encuentre diferencia alguna”, añade Carina Rosales.

Box de Dipastry.

Para San Valentín han sacado un box especial, en donde encontrarán un ‘cheescake’ clásicos veganos en forma de corazón, acompañado con salsa de frambuesa de la casa, decorada con frutos rojos, caramel y baño de brillo dorado.

Para que quede tan bien, Rosales explica que han utilizado queso crema vegano, leche de almendra, leche de soya, leche condensada de avena, argar-argar y galleta a base de harina de arroz, margarina vegetal, panela y sal. Este postre es “100% vegan y sin gluten”.

Cheescake clásicos veganos en forma de corazón de Dipastry.

Al detalle:

Precio: 60 soles.

Pedidos al Instagram: dipastry_oficial o al whatsap: 948753079

La Kiuna de Blú

La empresa especializada en panes y postres de Sebastián Acosta, empezó con este proyecto tras volverse vegano. “Ha sido mi ventana para mostrar todos mis experimentos en pastelería y panadería basada en plantas. Actualmente estoy fascinado con la masa madre y laminados”, añade.

Box de La Kiuna de Blú.

Por San Valentín, ha preparado un super box con versiones especiales de sus productos emblema (los croissants de masa madre). El box de la Kiuna contiene: un Croissant-Corazón de masa madre con frambuesas, dos Croissants rosas de masa madre, con crema pastelera y pralines roses, dos Pain au Triple Chocolat de masa madre de chocolate, relleno de crema de choco y polvo de cacao, dos cupcakes de vainilla con relleno de cerezas y dos muffins-corazón de cacao con chantilly y chocolate blanco

“Todo lo preparo con harina de trigo y es endulzado con panela orgánica. Como sustituto de huevo empleo linaza en los muffins y para leudar los croissants/panecillos trabajo con masa madre”, añade.

Box de La Kiuna de Blú.

Al detalle:

Precio: 70 soles

Pedidos al Instagram @kiuna.de.blu o al WhatsApp al 927161640

Ekosana

El emprendimiento de Betsy Barzola trae para esta temporada postres temáticos con colores que evocan a esta tan esperada celebración. “Desde muy joven hacia postres para mi familia y para compartir con mis amigos; cuando decidí cambiar mi tipo de alimentación a vegetariana y luego vegana me capacité y aprendí repostería y cocina vegana usando siempre insumos saludables y así seguir disfrutando de un postre delicioso, libre de crueldad animal y así mismo llegar a más personas a través de mi emprendimiento”, comenta.

Tortas temáticas de Ekosana.

Barzola cuida mucho la calidad de sus insumos, por ello, usa ingredientes que vienen de pequeños agricultores, además de insumos orgánicos.

Por San Valentín, Ekosana ha sacado Tortas Vintage y también las Tortas Clásicas más pedidas en Edición limitada; además de Brownies todos decoradas con detalles para San Valentín. Pueden pedir también sus tortas libres de azúcar y libre.

Tortas temáticas de Ekosana.

Al detalle:

Precio: desde 65 soles

Pedidos al Instagram y al @ekosana.postesveganos o al Whatsapp 945103880.

Living Bites

Vanessa Mirabal creó Living Bites en el 2020, durante la pandemia. Ella narra que todo empezó porque quería hacer postres para ella y su esposo, pero que ese deseo se convirtió en motivación y en un reto personal tras algunos desaciertos.

“Eventualmente los postres empezaron a salir bien, fue ahí que me animé a llevar al restaurante vegano donde trabajaba. El resultado de esto no me lo esperaba, ya que lo que se inició como un compartir, poco después gracias a mis compañeros de trabajo se transformó en mis primeros pedidos”, añade.

Opción por San Valentín de Living Bites.

Actualmente, ofrece tortas personalizadas, galletas, postres inspirados en la infancia y todo hecho 100% a base de plantas. ParaSan Valentín tienen dos propuestas: “Cookie Lover” y “Michi & Bites”. El primero es un pack de galletas de las que ya el público conoce; y el segundo pack es una adaptación del juego clásico “michi”. “Invitamos a comer bombones y por tu compra se estará donando el 15% de las ganancias a la ONG AdoptaMiu”, añade.

Al detalle:

Precio: Cookie Lover (incluye 8 galletas + un bombón de obsequio) a s/.50, y el Michi & Bites (incluye 1 tablero de michi, 8 bombones y 6 carats de actividades) a s/.55

Pedido al: Instagram Living Bites o por Whatsapp +51 977 669 457

Quncha Misky

Adiana Fernanda Huarcaya, fundadora de Quncha Misky, indica que su interés por preparar postres empezó cuando era muy pequeña. “Tenía seis años cuando empecé hacer postres, ayudando a mi abuela, quien preparaba queques para vender. Luego, le pedía a mi mamá que me comprara libros de recetas, utensilios e intentaba hacer galletas, tortas decoradas, helados, entre otras cosas”, narra.

Tortas temáticas de Quncha Misky.

Para San Valentín, han sacado alfajores, nuestras mini tortitas decoradas (panchitas) y tenemos una promoción en nuestros helados. Todos los postres son veganos. “Todos nuestros pedidos de San Valentín vendrán con una rosa y una carta de obsequio. Nuestros postres no son aptos para celíacos ya que usamos harina de trigo”, comenta.

Al detalle:

Precio: Cajita de 4 alfajores grandes a s/16, Panchita decorada a s/45, helados: dos helados clásicos de 1L a s/78.90, 2 helados premium de 1 L a s/79.90 y 4 helados clásicos de 1 L a s/157.90

Pedidos al Instagram: @qunchamisky, Facebook: Quncha Misky y vía Celular/Whatsapp: 915 036 750

Supan Tachirense

Chris Villar narra que Supan Tachirense inició en el 2012 como una panadería en Mérida Venezuela. Sin embargo, en el 2018 llegaron al Perú y empezaron a tener una línea vegana saludable. “Actualmente por esa línea de productos somos conocidos y representa el 98% de nuestros productos”, comenta Villar.

Box de Supan Tachirense.

“Todos los productos de esta línea son 100% sin insumos animales (por eso es vegana) pero adicionalmente es saludable porque no utilizamos ningún insumo refinado, todos los insumos son naturales, orgánicos e integrales, obteniendo una propuesta más nutritiva y sostenible”, añade.

Para San Valentín ofrecerán diferentes tipos de boxes así como Mini tortas corazón. “Todos los boxes, vienen en su cajita decorada con mensajitos, papeles y su cinta especialmente para esta ocasión”, comenta. Dentro de los boxes encontrarán mini tortas, flores, muffins, galletas o empanadas. Hay para todos los gustos.

Box de Supan Tachirense.

Al detalle:

Precios: Box Dulce tentación a 74.90 soles; Box Sunset a 86.90 soles, Mini torta corazón S/ 45 soles y picnic forever sanitos a 24 soles.

Pedidos: al 917971635

Thanny

La empresa especializada en comida y repostería vegana de Ranulfo Rayme y Patricia Yépez inició en el 2018 como un proyecto de estudios. “Al principio, la idea era hacer un fast food Vegano y saludable. Ya con el pasar del tiempo y en plena pandemia, nos decidimos en preparar queques veganos e integrales para familiares y amigos. Gracias a la base en repostería clásica de Patricia y mis conocimientos de cocina vegana, se pudo integrar y mejorar las recetas. En la actualidad preparamos todos tipos de postres y tortas; todas en su presentación 100% basada en plantas”, añade Rayme.

“En Thany revalorizamos insumos nativos y de alto valor nutritivo como la harina de tarwi, cacao orgánico, maracuyá, aguaymanto y panela de Ayacucho”, comenta.

Box de Thany Vegan.

Para San Valentín están ofreciendo un Box inspirado en recetas limeñas. El Box ThanyValentín incluye: Dos barritas de Arroz Sambito ( arroz con leche vegetal y panela, bañado en chocolate al 60% cacao), dos corazones de chocolate ( bombón de cacao 55% cacao relleno de manjar de Pisco Sour), Choco Maracuyá ( bizcocho de choco- plátano, fronsting de maracuyá y frutos rojos), dedicatoria y un poema de amor aleatorio. También pueden cambiar el rellano de pisco sour por coulis de picaron.

“Todos nuestros poemas son seleccionados por nuestro chef que es amante de poesía; más de 50 versos de diferentes autores ( entre nacionales y extranjeros); los poemas son seleccionados de forma aleatorio. El fin es difundir cultura, poesía y amor hacia todos los animales sin excepción”, añade Patricia Yépez.

Al detalle:

Precio por box: 55 soles ( no incluye delivery) y opción sin gluten: 65 soles

Pedidos al Instagram: @thany.vegan / @chef.ranul o al 977 645 267

Em. Vegan Sweets

Esta marca de postres veganismo inició en octubre del 2018. Emily Ann Button, la fundadora, nació en Estados Unidos y cuando se mudó a Perú, según explica sintió “que había un vacío en la oferta de postres veganos pero ricos en Lima”. Por eso, decidió crear sus postres favoritos de toda la vida en versión vegana y que a la vez sean deliciosos.

Bombones de Em. Vegan Sweets.

Para San Valentín tienen Caja corazón con trufas (sin azúcar y sin gluten) y caja red velvet. “Para las trufas usamos frutos secos, frutos rojos, dátiles y chocolate vegano al 50%. Las galletas Red Velvet contiene aceite de coco, cacao orgánico, panela y harina pastelera”, comenta Button.

“La caja corazón es apto para celiacos y diabéticos porque nuestras trufas no contienen azúcar ni gluten”, agrega.

Al detalle:

Precios: Caja Corazón a 39.90 soles y Caja galletas red Velvet a 30 soles.

Pedidos: al Instagram: Em. Vegan Sweets y al WhatsApp: 930524507

Organicland

La marca de pasteles veganos de Mónica Hidalgo inicialmente fue un restaurante, sin embargo, tras la pandemia tuvo que cerrar el local. Su idea de negocio dio un giro de 180 grados, en donde mostró lo talentosa que es para dibujar a través de una manga, espátula y pincel. Actualmente, solo hace pasteles y cupcakes personalizados.

Torta y cupcakes realista de flores de Organicland.

Para San Valentín, tendrán tres diseños: un clásico romántico, una cajita para regalo con cupcakes florales muy realistas y una opción que además de vegana es saludable también.

También cuenta con opciones sin gluten y sin azúcar.

Torta temática de Organicland.

Al detalle:

Precios: la cajita va desde los 79 soles y las tortas están 149 soles.

Pedidos: a través de WhatsApp 922 242 539

107Cakes

Luis Duran y Julio Huamán son los fundadores de 107Cakes, una empresa de postres veganos que tiene como objetivos “concientizar sobre el abuso de animales y ser una opción más saludable”.

Para San Valentín, estan presentando una torta de fondant vegano; el queque es de coco con piña. donde su keke es de coco con piña Vegana con temática de san Valentín. “Los ingredientes utilizado son harina integral de trigo, coco, piña, linaza y endulzado con panela. Además, de un fondant vegano”, indica Luis Duran.

Torta vegana de 107Cakes.

Al detalle:

Precio: 45 soles

Pedidos: Mediante Instagram @107cakes y al WhatsApp 947498896