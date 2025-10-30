Reducir la brecha digital es una prioridad para el desarrollo del país. Según cifras del INEI, al primer trimestre del 2025 solo seis de cada diez hogares cuentan con conexión a internet (58,9%), mientras que en las zonas rurales la cifra apenas alcanza el 20,5%, es decir, aproximadamente uno de cada cinco hogares.

Desafíos

Esta desigualdad restringe a las personas la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas fundamentales para su desarrollo, que no solo amplían sus formas de comunicación con el mundo, sino que también permiten el aprendizaje en línea y el acceso a servicios hoy esenciales, como la telemedicina y los trámites virtuales.

Durante la pandemia, por ejemplo, quedó claro que el acceso a internet puede marcar la diferencia en la continuidad educativa. Sin embargo, a pesar de esa experiencia, muchos colegios en Lima y provincias aún enfrentan problemas de conectividad y escasa capacitación en competencias digitales.

Una conexión estable y de calidad también impulsa la productividad y competitividad, porque permite a las micro y pequeñas empresas acceder al comercio electrónico, a los pagos digitales y hasta tener servicios financieros al alcance de un clic.

Consciente de estos retos, Claro Perú reafirma su compromiso con la reducción de la brecha digital y la construcción de una sociedad más inclusiva y conectada. En esa línea, en el 2024 se posicionó como la empresa con mayor inversión en el país, alcanzando una participación del 27.9 % del total, lo que equivale a más de S/1.100 millones. Con este resultado, la empresa lidera por quinto año consecutivo las inversiones en el sector, contribuyendo al desarrollo económico, la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida de los peruanos.

Asimismo, desde hace algunos años, la compañía viene trabajando con el mecanismo de Canon por Cobertura, lo que permitirá beneficiar (2018-2024) a más de 78 mil habitantes en más de 330 localidades quienes por primera vez disfrutan de navegar por Internet para trabajar, estudiar y/o estar conectados con sus familiares y amigos.

Además, como iniciativa, y con el objetivo de beneficiar a más peruanos, en Claro amplificaron la red, impactando con cobertura 4G a otros centros poblados aledaños a los que forman parte del compromiso del Canon, logrando en el mismo lapso de tiempo beneficiar a más de 400 mil habitantes en más de 2,100 localidades ubicadas en los diversos departamentos como Cusco, Puno, La Libertad, Amazonas, Huancavelica, Cajamarca, Áncash, Ayacucho, Piura, Huánuco, entre otros.

Al conectar a más personas, especialmente en áreas donde el acceso es limitado, contribuyen a mejorar sus oportunidades y calidad de vida.

Conexiones que transforman

Claro refuerza el impacto de la conectividad con las iniciativas de educación digital lideradas por la Red de Voluntarios Claro Perú, que capacita a personas en temas de alfabetización tecnológica, empleabilidad y habilidades blandas, promoviendo una participación más equitativa en la sociedad digital.

Por otro lado, la empresa también impulsa la modernización de las telecomunicaciones ampliando su servicio, al cierre del 2024, Claro cuenta con más de 999 mil conexiones de internet fijo, según OSIPTEL.

La estrategia de sostenibilidad de Claro se basa en tres pilares:

Acceso. Invierte en infraestructura para garantizar que más personas participen en la era digital y promueve soluciones tecnológicas inclusivas.

Invierte en infraestructura para garantizar que más personas participen en la era digital y promueve soluciones tecnológicas inclusivas. Desarrollo de habilidades educativas digitales. Impulsa programas de formación que van desde la alfabetización básica hasta el uso avanzado de las herramientas digitales.

Impulsa programas de formación que van desde la alfabetización básica hasta el uso avanzado de las herramientas digitales. Uso responsable de la tecnología. Desarrolla políticas de privacidad y seguridad digital para proteger a los usuarios y promueve campañas sobre el uso ético, responsable y seguro de las plataformas.

Con estas acciones, Claro Perú reafirma su compromiso con el desarrollo y el futuro digital del país. La compañía busca no solo conectar a más personas, sino también brindarles las herramientas y conocimientos necesarios para desenvolverse en una sociedad digital más equitativa, competitiva y sostenible.

