Viajar en familia es sinónimo de compartir momentos, pero también de responsabilidad. Pensando en la seguridad y el bienestar de sus clientes, Chery presenta en el Perú Chery Family Care, una campaña de posventa diseñada para que cada trayecto se realice con mayor confianza y tranquilidad.

Esta iniciativa invita a los propietarios de vehículos Chery a realizar una revisión preventiva de componentes clave como frenos, embrague y suspensión, fundamentales para un manejo seguro, especialmente en viajes largos o tras un año de uso continuo.

Como parte de la campaña, los clientes podrán acceder a:

20% de descuento en mano de obra

20% de descuento en repuestos

La campaña estará vigente del 18 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, es válida a nivel nacional y aplica para los modelos Tiggo 2, Tiggo 4, Tiggo 7 y Tiggo 8, en todas sus versiones, adquiridos entre los años 2021 y 2024. Los beneficios se brindarán en los concesionarios autorizados Chery a nivel nacional, previa coordinación de cita y hasta agotar el stock disponible.

Los concesionarios participantes de la campaña son: Astara Retail, Incamotors, Multimarkas, Perucar, Interamericana Norte, Intermotors, Wigo, Autoland, Alese y Autodisa.

Chery Family Care: acompañamiento sin fronteras

En línea con su visión de acompañar a sus clientes en cada etapa, Chery anunció recientemente el lanzamiento de su Garantía Transnacional, una iniciativa que entrará en vigencia a partir de 2026 y que permitirá a los propietarios de vehículos Chery acceder a soporte postventa profesional en cualquier parte del mundo.

Esta política aplicará a todos los modelos de la marca en los mercados donde Chery tiene presencia, bajo el concepto “compra en cualquier lugar, garantía en todo el mundo”, eliminando las limitaciones regionales tradicionales del servicio posventa. De esta manera, ya sea por viajes, trabajo en el extranjero o una reubicación internacional, los clientes podrán acudir a cualquier centro de servicio autorizado de Chery y recibir atención bajo las mismas condiciones de garantía establecidas al momento de la compra.

Para respaldar este sistema, la marca ha implementado un sistema digital global de gestión de garantías, que permite a los concesionarios acceder a la información del vehículo, gestionar solicitudes y coordinar repuestos originales de forma eficiente, asegurando estándares de atención unificados a nivel global.

Además, Chery recuerda a sus clientes que pueden descargar la app Chery Service, una herramienta que permite gestionar citas, acceder a información de posventa y mantenerse al día con campañas y beneficios exclusivos.

Con Chery Family Care, la marca refuerza su compromiso con la seguridad, la prevención y el acompañamiento constante a sus clientes, demostrando que el cuidado del vehículo es también una forma de cuidar a quienes más importan.

Para más información sobre la campaña y sus términos y condiciones, visita www.chery.com.pe

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 15 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 22 años consecutivos.

En el Perú, Chery cuenta con una sólida red de concesionarios en Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco, Huancayo, Ica, Junín, Trujillo, Puno, Tarapoto, ofreciendo atención comercial y posventa especializada, repuestos originales y servicios técnicos de alta calidad.

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Somos una empresa de movilidad abierta, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.000 millones de euros a nivel global en 2024 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 5 marcas automotrices: Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso y Peugeot.

MOVE. IT’S YOUR RIGHT.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

