Chery, una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en el país, anuncia oficialmente el lanzamiento en el Perú de HIMLA, su primera pick-up diseñada para enfrentar los terrenos más exigentes del país. El modelo llega tras un exitoso debut regional en Chile y marca un nuevo capítulo en la estrategia de expansión de la marca en América Latina.

El lanzamiento nacional se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa, un escenario elegido estratégicamente por su geografía y su conexión natural con los desafíos de altura. En el evento, medios especializados, clientes y fanáticos del motor conocieron de cerca el desempeño, diseño y tecnología de la nueva HIMLA, además de participar en pruebas de manejo diseñadas para validar sus capacidades todoterreno.

Durante la presentación, Cecilia Riva, Brand Manager de Chery Perú, destacó: “La llegada de HIMLA marca un antes y un después para Chery en el país. Hemos escuchado durante años a nuestros clientes que buscan una pick-up robusta, segura y preparada para el trabajo real en el Perú. Hoy damos ese paso con un modelo desarrollado para nuestros caminos, alturas y exigencias. HIMLA representa nuestra visión de futuro y nuestro compromiso con ofrecer vehículos de clase mundial para todos los peruanos”.

Una pick-up inspirada en las grandes montañas del mundo

HIMLA nace como un modelo que une simbólicamente al Himalaya con la Cordillera de los Andes, integrando potencia, inteligencia y resistencia en un solo vehículo. Su presentación en el Perú consolida el ingreso de Chery al competitivo segmento de las pick-ups, con una propuesta desarrollada desde cero para responder a condiciones reales de trabajo y aventura en la región.

El modelo ha sido sometido a pruebas de durabilidad equivalentes a un millón de kilómetros, ensayos acelerados de corrosión por más de 1,400 horas y tests en ambientes húmedos, polvorientos y de alta exigencia mecánica.

Potencia y capacidad para cualquier camino del Perú

La nueva HIMLA llega equipada con un motor 2.3 Turbo Diésel que entrega 161 hp y 420 Nm de torque máximo, disponible con transmisión manual o automática E-Shift, homologada bajo la normativa Euro 6C. Este conjunto mecánico ha sido diseñado para ofrecer un equilibrio óptimo entre fuerza, eficiencia y resistencia en condiciones de uso diario.

Su tolva de 1,267 litros, con 36 puntos de anclaje, permite transportar hasta 1,000 kg, mientras que su capacidad de remolque alcanza las 3 toneladas. Estas características posicionan a HIMLA como una aliada natural para múltiples usos, tanto productivos como de movilidad en zonas urbanas y de altura.

Tecnología inteligente y confort premium

HIMLA combina robustez con un interior moderno y altamente equipado. Entre sus características destacan:

Pantalla táctil multimedia con Apple CarPlay y Android Auto.

y Asientos en cuero sintético perforado.

Iluminación ambiental LED personalizable.

personalizable. Controles eléctricos y conectividad intuitiva.

Suspensión optimizada para confort en ciudad y estabilidad en terrenos irregulares.

Seguridad reforzada para el conductor peruano

El modelo incorpora características de seguridad activa y pasiva de última generación:

Seis airbags .

. Frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD.

Control electrónico de estabilidad (ESP).

Asistente de arranque en pendiente (Hill Hold Assist).

Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).

Estructura de deformación programada.

Disponibilidad y precios en el Perú

HIMLA está disponible a nivel nacional en la red de concesionarios Chery Perú, en versiones mecánica y automática. Su precio inicia en US$ 22,990 (S/ 83,913) para la versión MT y en US$ 24,990 (S/ 91,213) para la versión AT, con un bono adicional de US$ 1,800 (S/ 6,570) al financiar con Santander Consumer (tipo de cambio referencial). Asimismo, cuenta con opciones de financiamiento orientadas a clientes individuales, emprendedores y empresas que buscan eficiencia en su flota.

Un hito para Chery en el Perú

Con la llegada de HIMLA, Chery amplía su portafolio y fortalece su posicionamiento en el mercado peruano, consolidando su compromiso con ofrecer vehículos más robustos, inteligentes y preparados para las diversas realidades del país. Este lanzamiento en Arequipa marca el inicio de una nueva etapa para la marca, que busca acercarse aún más a los consumidores con productos pensados para el trabajo, la aventura y la vida diaria.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Asimismo, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, la marca ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 15 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 22 años consecutivos.

En el Perú, Chery cuenta con una sólida red de concesionarios en Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco, Huancayo, Ica, Junín, Trujillo, Puno, Tarapoto, ofreciendo atención comercial y posventa especializada, repuestos originales y servicios técnicos de alta calidad.

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Somos una empresa de movilidad abierta, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.000 millones de euros a nivel global en 2024 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 5 marcas automotrices: Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso y Peugeot.

MOVE. IT’S YOUR RIGHT.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com.

