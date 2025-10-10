Hoy en día lo que más valoran las personas es el tiempo. Por ello, la empresa de telecomunicaciones Claro Perú abrió su primer Centro de Autoatención (CAA), diseñado para que cada usuario pueda resolver sus trámites de manera rápida, práctica y a su propio ritmo. Asimismo, y pensando en todos sus clientes, el CAA cuenta con atención preferencial para personas con discapacidad, también atención virtual en quechua y en lengua de señas a tiempo completo.

Con dispositivos de última generación, los usuarios pueden realizar distintos servicios de forma automática, como reponer su chip, afiliarse al recibo digital, consultar sus planes móviles y fijos o pagar sus recibos. No obstante, también es posible conectarse en tiempo real con un asesor a través de módulos de videollamada, combinando la eficiencia de la tecnología con el respaldo humano cuando se necesite.

Asimismo, este Centro de Autoatención Claro integra un enfoque inclusivo, manteniendo la atención preferencial para personas con discapacidad, así como también la atención en quechua y un intérprete virtual en lengua de señas peruana.

Desde el lado sostenible, también se ha incorporado un sistema de acopio de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que permite a los clientes y a la comunidad en general, disponer de manera responsable con el medio ambiente sus dispositivos en desuso.

El Centro Exclusivo de Autoatención Parque La Molina (Av. La Molina 2448) atiende de lunes a domingo, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Cabe precisar que solo entre enero y julio de este año, las zonas de autoatención de los Centros de Atención al Cliente de Claro Perú registraron más de 180 mil visitas y superaron las 800 mil atenciones a nivel nacional.

Reportaje publicitario