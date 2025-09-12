Este 2025, después de ocho años, volvemos a participar en los Censos Nacionales. Y no se trata de un simple conteo de cuántos habitantes tiene el país. El último se llevó a cabo en 2017 y, desde entonces, el Perú ha cambiado en distintos frentes como la vivienda, la salud, la educación y el empleo. Por eso, tu participación, junto a la de millones de personas, es fundamental para obtener información actualizada y precisa que permita atender las necesidades reales y focalizadas de cada región.

Eventos nacionales y globales, como la pandemia de la COVID-19 y la migración internacional que se viene dando en los últimos años, han tenido un fuerte impacto demográfico y socioeconómico en el país. Esto ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y accedemos a servicios, generando nuevas demandas.

Los Censos Nacionales 2025, que se desarrollan del 4 de agosto al 31 de octubre, son la única fuente estadística que brinda información realmente detallada sobre la población, las viviendas y los hogares de cada rincón del país. Con esos datos, las autoridades podrán tomar mejores decisiones y crear políticas y programas de desarrollo social y económico que respondan a las verdaderas necesidades de la gente, tanto en las comunidades más alejadas como en las zonas urbanas, y orientar mejor los recursos.

¿Cómo funciona?

Esa radiografía completa del país permitirá saber, por ejemplo, dónde se necesitan más colegios o centros de salud, o qué distritos requieren con urgencia acceso a agua potable. Cada dato recogido servirá para orientar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de millones de personas.

Asimismo, los censos nos ofrecerán una imagen más completa sobre los niveles de empleo y desempleo por grupos de edad, información clave para diseñar programas de apoyo a la población.

Por otra parte, la información recabada permitirá al sector privado realizar estudios de mercado, identificar oportunidades de inversión, planificar estrategias de marketing, conocer mejor a los consumidores y desarrollar nuevos productos y servicios.

Como ves, tu participación es importante para que el país avance. Cada cifra recogida es clave para reducir las distintas brechas y orientar mejor la inversión pública. Haz que tu voz cuente y participa en los Censos Nacionales XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas. Para más información, ingresa a www.censos2025.pe.

Reportaje publicitario