En un contexto en el que cada vez más mujeres integran el deporte en su vida cotidiana, se necesitan propuestas que refuercen la importancia de generar espacios seguros, inclusivos y motivadores que impulsen su participación activa. De cara al mes de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, iniciativas como esta cobran aún mayor relevancia al visibilizar y promover su presencia en el ámbito deportivo.

Bajo esa premisa, el próximo domingo 29 de marzo, desde las 6:00 a.m., se realizará la cuarta edición de la carrera “Electrolight Más Mujeres en Meta 10K & 5K by Ibumejoral Mujer”, una celebración que busca impulsar la participación femenina en el deporte y promover un mensaje de equidad a través del running. La competencia tendrá como punto de partida y llegada el Pentagonito de San Borja, sujeto a la aprobación final de las autoridades competentes.

Organizada por Peru Runners y FLAMA – Fundación Peruana de la Mujer y el Deporte, la carrera está abierta a todo el público y propone un espacio inclusivo donde mujeres y hombres, niñas y niños, puedan correr juntos hacia nuevos objetivos. El nombre refleja justamente ese propósito: cruzar metas deportivas como símbolo de los desafíos personales y colectivos que aún quedan por alcanzar en términos de igualdad.

Un espacio para correr hacia la equidad

La jornada incluirá una distancia competitiva de 10 kilómetros con chip, dirigida a participantes desde los 13 años, y una distancia recreativa de 5 kilómetros sin chip, pensada para quienes deseen correr, trotar o caminar sin enfoque competitivo. Además, se desarrollarán carreras para niñas y niños de 1 a 12 años, con distancias de 75 y 200 metros, en una experiencia 100% participativa que entregará medallas a todos los asistentes.

Una nueva etapa para la marca

Por primera vez, Electrolight asumirá el rol de sponsor principal del evento, reforzando su apuesta por el deporte y el acompañamiento a quienes integran la actividad física como parte de su estilo de vida. Esta participación marca un hito dentro de la estrategia de la marca en 2026, año en el que ha consolidado su presencia en el ecosistema deportivo nacional.

“Electrolight es una marca 100% peruana que reconoce el desgaste físico de todas las personas, y no solo de quienes practican deporte de manera profesional. Creemos que la hidratación y recuperación de electrolitos es parte del bienestar diario y debe estar al alcance de todos”, señala Carlos Alberto Iparraguirre, gerente de Marca de Electrolight.

En el marco de su relanzamiento, que incluye una nueva imagen y mejoras en su producto, la marca presenta mejoras en su fórmula y nuevos sabores. “Después de más de 20 años en el mercado peruano, analizamos el contexto actual y decidimos renovarnos. Hoy contamos con una fórmula con 38% menos azúcar que la versión anterior, una botella ergonómica con boca ancha y un sabor acorde a los gustos y tendencias del mercado, haciendo que la hidratación sea una experiencia positiva”, explica el vocero.

Junto a esta renovación, Electrolight también impulsa su participación en distintas plataformas deportivas. Actualmente cuenta con alianzas y patrocinios en el ámbito del fútbol y el running, incluyendo su presencia en el Club Universitario de Deportes, en franquicias como Peru Runners, Peru Trail Series y otras comunidades deportivas.

“Apoyamos constantemente al deporte peruano a través de alianzas estratégicas en distintas disciplinas. Queremos acompañar tanto a quienes compiten como a quienes integran la actividad física en su rutina diaria”, añade Iparraguirre.

Un portafolio que acompaña el rendimiento

Como parte del grupo Medifarma Humanova, la carrera también contará con la participación de Ibumejoral Mujer, marca orientada al bienestar y cuidado femenino. Ambas forman parte de un portafolio que busca acompañar a las personas en distintas etapas de su actividad deportiva y/o diaria, desde la hidratación hasta el cuidado posterior al esfuerzo físico.

Finalmente, el representante de la marca enfatiza la perseverancia como eje central: “Que nunca se rindan, que sean constantes con sus metas y que, si tropiezan, se levanten y continúen. Electrolight quiere acompañarlos en ese camino hidratándolos y ayudándolos a recuperar su mejor versión”.

Más que una competencia, el evento busca consolidarse como una celebración del esfuerzo, la constancia y la determinación de las mujeres en el deporte. La iniciativa invita a más participantes a ponerse en movimiento y a encontrar en el running una herramienta para trazarse nuevas metas y cruzarlas, reafirmando que el deporte puede ser un espacio de impulso, confianza y transformación.

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