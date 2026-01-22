Electrolight anunció su incorporación como nuevo hidratador oficial del Club Universitario de Deportes, una sociedad estratégica que busca consolidar el posicionamiento de la marca dentro del competitivo mercado de bebidas isotónicas y seguir reforzando su vínculo con el deporte peruano. El acuerdo, vigente durante todo el 2026 con opción de renovación para el 2027, marca un paso clave en la estrategia de crecimiento comercial de la marca.

“No somos una marca que viene a participar, sino a ser protagonista en la categoría de bebidas isotónicas. Buscamos destacar en el mercado y ser un punto de venta por sabor, calidad y precio. Por tal motivo, asociarnos con la U, tricampeón del fútbol peruano y representante en la Copa Libertadores, es una buena plataforma para lograrlo”, explica Carlos Alberto Iparraguirre, gerente de Marca de Electrolight.

Este 2026 la marca peruana ingresa con una renovada imagen, menos azúcar, nuevos sabores y un empaque ergonómico diseñado para destacar en los diferentes puntos de venta; una propuesta de valor centrada en una hidratación saludable y accesible, acorde a los gustos, preferencias y tendencias del mercado. Esta renovación llega acompañada de una nueva fórmula con 38% menos azúcar, potenciando su buen sabor validado por quienes ya lo probaron.

Una bebida con garra

Este acuerdo con el club más ganador del país se fundamenta no solamente en la conexión emocional que mantiene con millones de hinchas, sino en concordancia con la identidad de Electrolight. “Compartimos valores como la garra, el empuje que damos para salir adelante y la fuerza que reponemos para lograr nuestros objetivos, por eso nuestro slogan dice: ‘Hidrátate con Electrolight y recupera tu mejor versión’. Además, somos una marca transversal, que no segmenta y está dirigida a todas las personas que realizan actividades diarias y/o tienen un desgaste físico, siendo el sabor, empaque, reducción de azúcar y recuperación de electrolitos a un buen precio el centro de su experiencia”, destaca Iparraguirre.

El acuerdo contempla un acompañamiento integral al club Universitario de Deportes, tanto en el primer equipo como en las divisiones formativas de fútbol y vóley.

La estrategia de Electrolight con Universitario apunta a incrementar el conocimiento de marca, incentivar la prueba de nuevos sabores y aumentar la consideración de compra en los distintos canales de venta. La sociedad permitirá acercarse no solo al hincha crema, sino también a todas las personas que realizan trabajos y/o actividades de desgaste físico y buscan una hidratación eficiente y saludable para optimizar su rendimiento y recuperación.

Con más de veinte años de presencia en el mercado peruano, Electrolight es una marca 100% peruana que ya cuenta con experiencia como sponsor de distintas franquicias deportivas. Ahora, con Universitario de Deportes como aliado, refuerza su ambición de consolidarse como uno de los referentes del mercado de rehidratantes en el país.

