En el marco de Perú Sostenible 2025, uno de los encuentros más importantes del país sobre sostenibilidad e innovación, Inchcape participó por primera vez reafirmando su compromiso con una movilidad más limpia, inclusiva y conectada con las comunidades locales.

Durante el evento, conversamos con Marcia King, Responsible Business Manager de Inchcape, y Antonio Rivera, director de Automotriz Premium y líder del Comité de Emisiones de la compañía, sobre el rol del sector automotriz en la transición hacia una movilidad más sostenible.

¿Qué significa para Inchcape participar por primera vez en Perú Sostenible?

Marcia King: Participar en Perú Sostenible es muy significativo para nosotros. Es una plataforma que reúne a empresas, organizaciones y ciudadanos comprometidos con generar impacto positivo. En nuestro caso, reafirma un propósito: impulsar una movilidad más limpia, inclusiva y conectada con las comunidades. Creemos que la movilidad es una fuerza de progreso porque abre oportunidades, impulsa el desarrollo y mejora la calidad de vida de las personas.

Durante el evento se presentó el estudio Motores de Cambio 2025. ¿Qué hallazgos destacarían?

Marcia King: Este estudio, elaborado junto a Ipsos, es el primero en analizar cómo los latinoamericanos perciben la movilidad sostenible. Revela que la mayoría asocia tener su propio medio de transporte con una mejor calidad de vida: facilita el acceso al empleo, la educación y la vida social. Además, Perú destaca entre los países con mejor percepción sobre los vehículos de nuevas energías. Eso demuestra que el interés por la movilidad sostenible está creciendo y que la transición hacia tecnologías más limpias es vista como una oportunidad.

¿Cómo están trasladando esos hallazgos a acciones concretas en el país?

Marcia King: A través de nuestra estrategia global Accelerate+, alineamos nuestras operaciones con la responsabilidad ambiental y el desarrollo social. En Perú impulsamos iniciativas como “Ruta Sostenible”, que busca reducir la huella de carbono en nuestras sedes, y “Yo me muevo seguro kids”, un programa educativo que fomenta la cultura de movilidad segura desde la infancia. Nuestro objetivo es alcanzar la neutralidad de carbono al 2040 y liderar una movilidad más responsable en el país.

Antonio, también participaste en el podcast de Perú Sostenible. ¿Qué temas se abordaron allí?

Antonio Rivera: Fue una conversación muy interesante con representantes del sector automotriz. Hablamos sobre cómo las marcas pueden contribuir a una movilidad más segura y sostenible. Desde Inchcape, promovemos la adopción de vehículos eléctricos e híbridos, así como programas de educación vial. La sostenibilidad no solo implica tecnología, sino también conciencia social.

El stand de Inchcape generó bastante interés. ¿Qué novedades presentaron?

Marcia King: En Inchcape impulsamos diversas acciones para contribuir con un futuro más sostenible. Para nosotros era clave que el público en general conociera el trabajo que realizan las más de 1,200 personas que forman parte de nuestra compañía. Por ello, en este stand contamos con la participación de nuestros Champions de sostenibilidad, colaboradores comprometidos que se encargaron de compartir su experiencia y dar a conocer los distintos programas e iniciativas de sostenibilidad de la empresa ante todas las personas que visitaron nuestro espacio durante la Cumbre.

Además, presentamos el JAC e-30x, un SUV 100 % eléctrico que forma parte de nuestro portafolio de vehículos de nuevas energías en Inchcape y que representa nuestra visión de una movilidad más eficiente y libre de emisiones. Es un vehículo pensado para empresas que buscan reducir su impacto ambiental sin sacrificar rendimiento. Los asistentes pudieron conocer de cerca nuestra oferta de soluciones sostenibles y conversar con nuestros equipos sobre la transformación del sector.

¿Cuál es el siguiente paso en esta ruta sostenible?

Antonio Rivera: Continuar trabajando con un enfoque local, entendiendo las necesidades de cada comunidad y adaptando soluciones tecnológicas y educativas. En Perú representamos 14 marcas, con vehículos de combustión, híbridos y eléctricos, y seguimos ampliando la oferta de nuevas energías. Queremos acercar la movilidad del futuro a las personas y hacerlo de manera responsable, generando un impacto positivo en cada mercado donde operamos.

