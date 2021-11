Automatización es la palabra clave que ha venido posicionándose en el discurso y objetivos de muchas empresas, y la inclusión de los “y la inclusión de los ERP (sistemas de planificación de recursos empresariales, por sus siglas en inglés) se ha vuelto fundamental en este proceso.

Es por esta razón que decidimos conversar con Jorge Roca, gerente general de Seidor MSS, quien nos cuenta desde su experiencia la necesidad de las empresas por contar con profesionales que posean conocimientos de un ERP, y específicamente por SAP Business One.

¿Cómo ha sido la evolución de los sistemas ERP en los últimos años? Es decir, ¿qué tan importante se ha convertido para los profesionales de ahora?

Los ERP siempre han tenido un protagonismo importante en el desarrollo y maduración de las empresas. Conforme estas van creciendo, sus procesos se vuelven más complejos y la cantidad de información más relevante por lo que trabajar sin un ERP normalmente genera sobrecostos, ineficiencias en distintas áreas y falta de control.

Para los profesionales esto abre una oportunidad para diferenciarse ya que muchas compañías hoy buscan personal que sepa utilizar la solución o que hayan tenido alguna experiencia en la misma. Esto para mitigar la curva de aprendizaje en el software y centrarse en los procesos del negocio.

¿Qué tan compleja es la capacitación de los ERP, hablando específicamente de SAP Business One?

Hoy son más de 2000 empresas que utilizan SAP Business One en el Perú, quienes han visto esta solución como el primer peldaño en su transformación digital. Es por esa razón que su conocimiento es casi obligatorio para cualquier profesional.

SAP Business One ha sido diseñado para ser muy intuitivo, no es complejo. Un usuario fácilmente puede navegar entre las distintas operaciones que se gestionan en el ERP ya que el mismo sistema te va guiando en los distintos procesos. Sin embargo, para poder sacar el mejor provecho de la solución, es importante conocer los procesos integrales que se gestionan dentro del sistema para luego ir revisando la funcionalidad más específica en módulos como los financieros o logísticos. Muchas veces hemos identificado que los usuarios no sacan todo el provecho al sistema por no conocer todas las funciones del mismo.

¿Además de las certificaciones oficiales, existe alguna alternativa para poder capacitarse en este sistema a la medida de la nueva normalidad?

Si lo que se busca es certificarse como consultor, se puede optar por comprar el examen de SAP Business One disponible directamente en el Learning Hub de SAP.

Sin embargo, los usuarios normalmente no buscan volverse consultores, sino saber usar la solución y tener una constancia que lo garantice. Es allí donde nosotros, siendo expertos en SAP Business One por varios años, vimos una necesidad desatendida y empezamos a desarrollar un curso en línea accesible para que los profesionales que agreguen este conocimiento a su experiencia.

¿Qué se necesita para poder participar en uno de esos cursos?

La metodología es 100% en línea y eso permite que los alumnos avancen a su ritmo, lo único que necesitan es una conexión a internet y las ganas de aprender. Hemos tomado cerca de dos años para hacer que la enseñanza sea de real provecho para nuestros estudiantes. No solo han participado nuestros expertos en SAP Business One, sino un equipo de especialistas en la docencia que complementaron muy bien nuestro conocimiento con una estrategia clara para todos nuestros módulos. El resultado: un curso con mucho conocimiento de la solución estructurado adecuadamente para un rápido aprendizaje.

¿Este curso del que nos hablas, a qué tipo de profesionales va dirigido principalmente?

El curso está orientado a estudiantes y profesionales en general. En una empresa, todos, de alguna manera, interactúan con el ERP. Desde un usuario que requiere colocar una solicitud de compra de cartuchos para la impresora hasta un profesional contable que necesita analizar cuentas o llevar el control de costos. Además, muchos de los potenciales alumnos han mostrado interés en especializarse, incluso antes de egresar o recibirse.

¿Cómo se dividen los cursos?

Al momento hemos preparado 3 cursos. El financiero, el logístico, y el completo. Este último es una fusión de ambos.

Un alumno promedio termina el curso en 2 semanas pero la duración dependerá del ritmo de cada uno. Un punto importante es que todos nuestros módulos están acompañados de evaluaciones y exámenes. Esto permite medir el conocimiento adquirido y adicionalmente será factor determinante para saber si el alumno aprobó satisfactoriamente.

En este mercado laboral es sumamente importante contar con una constancia o algo que acredite el conocimiento. ¿Los cursos que ofrecen cuentan con una?

Todos los alumnos que hayan llevado los cursos y que lo hayan aprobado satisfactoriamente, reciben una constancia a nombre de Seidor por su participación. Vale mencionar que Seidor es un referente global, regional y local en implementaciones de SAP Business One.

