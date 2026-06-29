Perú se ha consolidado como una de las principales apuestas de Mac Center en la región. Reflejo de ello fue la presentación del nuevo MacBook Neo y el iPhone 17e en su tienda de Las Begonias, en San Isidro, una jornada que también permitió mostrar los planes de expansión que tienen en el país.

La llegada de estos lanzamientos se produce en un momento de importante desarrollo para la empresa. Según explica Juliana Rengifo, CEO de la marca, el país ocupa hoy un lugar estratégico dentro de los planes de la organización.

Rengifo añade que el interés por los productos de Apple continúa fortaleciéndose a nivel local. “La demanda de Apple en el mercado peruano supera el 50%, impulsada principalmente por nuevos lanzamientos como el MacBook Neo y el iPhone 17e”.

Perú, una plaza clave para el desarrollo de la marca

El desempeño alcanzado durante los últimos años ha llevado a la compañía a proyectar una expansión sostenida en territorio nacional. Hoy suman 11 puntos de venta y prevén incrementar significativamente esa cifra durante los próximos meses.

“A nivel de puntos de venta, actualmente contamos con 11 y esperamos cerrar este año entre 18 y 20. A cinco años proyectamos alcanzar de 25 a 30 puntos de venta Mac Center, lo que representa un crecimiento de tres veces nuestro tamaño actual”, comenta Rengifo.

La estrategia contempla no solo una mayor cobertura física, sino también el fortalecimiento de herramientas digitales y nuevas opciones para facilitar la adquisición de productos tecnológicos.

En esa línea, la compañía viene fortaleciendo su propuesta de financiamiento mediante alianzas con entidades financieras y fintechs. Entre ellas destaca PowerPay, que permite acceder a planes flexibles y alternativas de pago adaptadas a distintos perfiles de consumidores. Asimismo, evalúa implementar en Perú su sistema de crédito propio, una iniciativa que ya opera en Colombia y que busca ampliar las oportunidades de incorporación a su plataforma tecnológica.

“Existe una demanda importante de usuarios que desean ingresar al ecosistema Apple, pero que prefieren opciones más flexibles. Sabemos que el mercado peruano no está tan bancarizado como otros de la región. Por ello, venimos fortaleciendo alianzas con entidades del sector”, explica.

Dispositivos pensados para nuevos públicos

La presentación de la MacBook Neo y el iPhone 17e forma parte de una apuesta por acercar tecnología avanzada a estudiantes, emprendedores y jóvenes profesionales que buscan incorporarse a la experiencia Apple por primera vez.

“Para Mac Center, estos lanzamientos representan una gran oportunidad de expansión. Apple busca constantemente innovar con productos que estén al alcance de un público cada vez más amplio, democratizando el acceso a su tecnología sin perder la esencia premium que apasiona a nuestros usuarios”, afirma Nicolás Reyes, Country Manager de Mac Center.

“Con el MacBook Neo y el iPhone 17e apuntamos directamente a segmentos jóvenes, como universitarios o profesionales que están iniciando su vida crediticia. Son equipos diseñados para quienes siempre han soñado con ingresar al ecosistema Apple, ofreciendo un rendimiento excepcional a un costo sumamente competitivo”, añade Nicolás.

“Por su parte, el MacBook Neo redefine la eficiencia energética y el valor de la inversión. Aunque inicialmente existían dudas en el sector por su procesador de arquitectura móvil, las pruebas de rendimiento demostraron que supera con creces a la competencia en su rango de precio”.

Con este lanzamiento, la compañía busca responder a las necesidades de estudiantes, emprendedores y profesionales que priorizan portabilidad, autonomía y desempeño para sus actividades diarias. La incorporación de Apple Intelligence también apunta a facilitar tareas relacionadas con productividad, organización y creación de contenido.

La propuesta se complementa con el iPhone 17e, un dispositivo que integra el chip A19, una cámara Fusión de 48 MP, mayor capacidad con 256 GB y funciones de inteligencia artificial desarrolladas por Apple, acercando estas capacidades a un segmento más amplio de consumidores.

Una experiencia respaldada por asesoría especializada

Además de ampliar su presencia física, la cadena busca fortalecer la relación con quienes visitan sus tiendas mediante atención personalizada, soporte técnico certificado y soluciones adaptadas a diferentes necesidades.

“Nuestra principal herramienta para derribar barreras de acceso es el financiamiento. En Mac Center desarrollamos soluciones financieras a la medida de cada consumidor, entendiendo que las dinámicas de compra varían según la región del país”, explica Reyes.

Rengifo agrega que la estrategia de la organización también contempla excelencia operacional, canales digitales y una red de establecimientos respaldada por la certificación Apple Premium Partner. “Contamos con laboratorios especializados y ofrecemos servicio técnico con toda la garantía y el respaldo de la marca, lo que constituye un diferencial muy importante”.

“El lanzamiento del MacBook Neo representa un antes y un después, no solo para quienes ya forman parte del ecosistema Apple, sino también para aquellos usuarios aspiracionales que anteriormente no podían acceder al producto debido a su precio promedio”, concluye Rengifo.

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