En el Perú, las pequeñas y medianas empresas continúan siendo el motor de la economía. Su crecimiento, sin embargo, depende en gran medida de una gestión financiera eficiente y segura. Para lograrlo, contar con herramientas que faciliten el cobro de ventas y el control del flujo de dinero diario es clave.

En este contexto, el BCP presenta una oportunidad pensada especialmente para los emprendedores que desean optimizar sus finanzas y, al mismo tiempo, acceder a un atractivo beneficio económico.

Hoy el BCP busca que más empresas realicen sus cobros utilizando cuentas corrientes BCP, lo que les permitirá centralizar sus ingresos, acceder a más servicios y participar en una atractiva promoción que reconoce a quienes impulsan la formalización y el crecimiento empresarial.

La iniciativa está dirigida tanto a los clientes que ya trabajan con el banco como a quienes deseen migrar sus cobros desde otras entidades.

PARA EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

La Cuenta Corriente PyME BCP está diseñada para acompañar el día a día de los negocios. Permite disponer del dinero en cualquier momento y realizar operaciones frecuentes como depósitos, transferencias, pagos o retiros, todo desde los canales digitales del banco.

Entre sus principales beneficios destacan las operaciones gratuitas en canales físicos, con hasta 16 transacciones sin costo al mes en ventanillas, cajeros o agentes, y las operaciones digitales sin comisión entre cuentas BCP mediante Banca por Internet, Yape o Banca Móvil. Además, quienes abran su cuenta por la web Mi Negocio BCP acceden a la devolución de tres meses de la comisión de mantenimiento.

De esta manera, el banco busca ofrecer una experiencia ágil, práctica y 100% digital para que los empresarios gestionen sus ingresos sin complicaciones y puedan concentrarse en lo más importante: hacer crecer su negocio.

PARTICIPA Y TRANSFORMA TUS FINANZAS

El sorteo de esta campaña estará disponible del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2025. Participan automáticamente todas las cuentas corrientes BCP. Para ello, los negocios solo deben incrementar S/1.000 en sus cobros durante el periodo de la promoción o empezar a cobrar sus ventas en el banco.

Además, quienes realicen sus cobros con POS Culqi o Yape Empresa multiplican por 10 sus oportunidades de ganar, una ventaja ideal para quienes ya utilizan estos canales digitales o planean integrarlos a su negocio. Los premios, dos de S/100.000 cada uno, serán abonados directamente a las cuentas corrientes de los ganadores, y los resultados se publicarán en la web oficial de Promociones BCP.

Más allá de los premios, esta campaña representa una oportunidad para que las PyMES fortalezcan su manejo financiero y se integren al ecosistema digital del banco, optimizando procesos y mejorando su control de ingresos.

Incrementar tus cobros en S/1.000 a través de tu cuenta corriente BCP no solo te permite acceder a beneficios exclusivos, sino también impulsar la forma en que tu empresa crece y se gestiona día a día. Conoce más a través de www.viabcp.com/pymes/sorteos-cuentas-bcp .