Conforme pasa el tiempo, las bebidas calientes continúan siendo las principales aliadas contra el frío, y el café por supuesto una de las más consumidas a nivel global. Al respecto, hoy resulta trascendental e importante destacar las propiedades que posee la cafeína como tal, y en líneas generales todos los beneficios aportados a un cuerpo humano cuyo rendimiento podría mejorar si la incorporamos en dieta diaria.

ASÍ FUNCIONA LA CAFEÍNA EN CUERPO HUMANO GRACIAS A ESTAS 5 PROPIEDADES

La dieta recomendada por especialistas, hoy suele estar integrada por variados alimentos saludables, y entre los cuales figuran aquellos compuestos por una cafeína capaz de estimular el sistema nervioso.

Según lo precisa, por ejemplo, Medline Plus, dicha sustancia encontrada en ciertas plantas, aumenta el estado de alerta, la concentración y el rendimiento físico tras absorberse pasando rápidamente hacia el cerebro.

“No se acumula en el torrente sanguíneo ni se almacena en el organismo”, saliendo del cuerpo mediante la orina, y “muchas horas después de haber sido consumida”, remarca el sitio web e informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, entorno a una cafeína que te brinda los siguientes 5 beneficios:

1- Rendimiento cognitivo

- Mejora de la memoria a corto plazo, velocidad de reacción y productividad en tareas que requieren máxima atención.

2- Rendimiento físico

- La cafeína ayuda a movilizar los ácidos grasos de los tejidos grasos, siendo utilizado como energía durante el ejercicio, y eficiente para mantener gran performance en actividades de resistencia.

3- Propiedades diuréticas

- Efecto diurético suave brindado por la cafeína, y que termina ayudando a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo.

Si bien está generalmente asociado al consumo de café, la cafeína también puede hallarse a través de alimentos como el cacao, y hasta pastillas para adelgazar. (Fuente: iStock) / leojerez

4- Riesgo de contraer enfermedades

- Variados estudios asocian el moderado consumo de café con un menor riesgo de contraer y desarrollar enfermedades tales como el Parkinson y Alzheimer.

5- Potente antioxidante

- La cafeína mediante el café y el té, representa riqueza en antioxidantes que combaten el daño de los radicales libres en el cuerpo.

Con respecto a los beneficios brindados por parte de la cafeína, Medline Plus de Estados Unidos recomienda que su consumo a través del café, termine basándose en la ingesta recomendada y moderada de 4 tazas de 8 onzas (1 litro) o 5 porciones de bebidas gaseosas o té por día.

EL ESTUDIO QUE REVELA LOS GRANDES BENEFICIOS BRINDADOS POR EL CAFÉ CON LECHE

Los desayunos peruanos, por ejemplo, hoy figuran integrados por tanto pan con insumos como la palta, y también un café con leche cuya combinación trasciende a partir de la revelación de estudio donde se confirma que podría generar la reducción de inflamaciones en humanos.

Así lo dan a conocer investigadores de la Universidad de Copenhague, y desde inicios del año 2023 cuando se hicieron públicos los resultados de estudio que vienen a demostrar que el aumento de la respuesta antiinflamatoria de las células inmunitarias, es capaz de producirse cuando los polifenoles de la popular bebida caliente y las proteínas de la nutritiva sustancia líquida blanca, terminan por unificarse.

Según la información compartida, los especialistas liderados por Marianne Nissen Lund, “esperan poder estudiar sus efectos en la salud humana”, sin embargo, hoy ya logra evidenciarse tras trabajo realizado, que dicha combinación podría traernos grandes beneficios, y aliviarnos así de inflamaciones si tomamos café con leche con cierta frecuencia.

ESTA ES LA MANERA MÁS SALUDABLE DE BEBER CAFÉ, SEGÚN CARDIÓLOGO

La ingesta de diversos alimentos nos proporcionan grandes privilegios, siendo el café asociado a atributos esenciales para tener una vida saludable, el mismo que médicos como Aurelio Rojas, hoy recomiendan consumir por las mañanas de manera fundamental.

Es así como en línea con estudio de investigación publicado en European Heart Journal, y titulado "Momento del consumo de café y mortalidad en adultos estadounidenses“, dicho cardiólogo refiere mediante redes sociales que quienes beben esta popular bebida a primera hora del día, tienen mayores esperanzas de vida y junto a ello, “menos probabilidad de tener un infarto en el corazón”.

A través de redes sociales, Aurelio Rojas también enfatiza basado en artículo compartido sobre el tema, que el café como tal tiene la capacidad de llegar a reducir “el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares hasta un 31% y el riesgo de muerte prematura en un 17%”.

Una buena taza de café por las mañanas, puede prolongarte los años de vida, según experto. (Fuente: iStock) / Surapap Maneechote

Con respecto a la hora adecuada y recomendado consumo por las mañanas, resulta importante destacar que según cardiólogo, si tomas esta popular bebida durante la tarde o noche, tu ritmo circadiano puede ser alterado, y afectaría a hormonas como la melatonina y el cortisol, aumentando así el riesgo de inflamación y presión arterial.

La información compartida a través de redes sociales, también llama la atención porque Aurelio Rojas, brinda los siguientes tips sobre cómo aprovechar las propiedades del café de manera diaria, y por las mañanas: