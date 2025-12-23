Finalmente hemos llegado a la temporada donde cada 25 de diciembre se celebra una Navidad caracterizada por la tradicional cena que contiene entre carnes al horno, ensaladas y también el emblemático panetón. Al respecto, el Ministerio de Salud (Minsa) mediante nutricionistas de la Línea 113, hoy aprovecha la oportunidad para brindarte una serie de recomendaciones que te pueden permitir gozar de la temporada de fiestas con mayor precaución, y evitando excesos en cuanto a alimentación se refiere.

LAS RECOMENDACIONES QUE BRINDA EL MINSA Y SON IMPORTANTES DE CARA AL FESTEJO DE LA NAVIDAD 2025

A nivel nacional, la temporada de fiestas se vive con mucho entusiasmo, pero asimismo debe hacernos reflexionar acerca de temas vinculados a una salud muchas veces afectada por el excesivo consumo de alimentos como el panetón.

De esta forma el Minsa a través de nutricionistas de la Línea 113, hoy se encarga de brindarte las mejores recomendaciones buscando que te ayuden a evitar desbalance mientras cenas durante la Navidad 2025, y termines cuidando tu cuerpo del padecimiento de hígado graso, entre otras afecciones vinculadas al estómago.

Llega el 24 de diciembre, y junto a ello los siguientes consejos brindados por parte de dichos especialistas que resaltan la importancia de no terminar prohibiendo alimentos, sino más bien de elegir mejor moderando porciones servidas para disfrutar de la temporada de fiestas con responsabilidad:

Sirve la mitad de tu plato con verduras de diferentes colores e incorpora verduras frescas, cocidas, salteadas o al horno, que pueden estar acompañadas de aliños saludables con ingredientes como el yogurt natural, aceite de oliva, limón y una cantidad moderada de sal .

. Evita las frituras, y opta por preparar pavo, pollo u otras carnes como el cuy, cerdo, o gallina, ya sea al horno, guisadas, a la parrilla, o a la plancha.

En una ¼ parte de tu plato sírvete guarnición tradicional que puede ser puré de camote, arroz árabe, arroz con aceituna, papas al horno, mote, chuño, o yuca .

. Mantente bien hidratado ya que el agua favorece la digestión, y ayuda a controlar el apetito .

. Prefiere bebidas naturales hechas en casa en lugar de gaseosas o refrescos envasados .

. Controla las porciones, y sírvete cantidades pequeñas y equilibradas.

“Evita comer todo en un solo momento para evitar posibles molestias estomacales”, remarcan los nutricionistas de la línea gratuita 113 entorno a la cena navideña, recordándote además que “comer despacio y saborear los alimentos es un hábito saludable” mediante el cual se mejora la digestión y evita la ingesta de alimentos excesivamente.

¿QUÉ PUEDE PASARLE A TU CUERPO SI CONSUMES PANETÓN EN EXCESO? ESTO REVELA EL INS

Diciembre ha iniciado de manera oficial, y junto a ello la compra de panetones logra intensificarse, generándose así excesivos consumos que podrían causarte graves problemas de salud.

Así lo precisan diversos especialistas, y entre los cuales resalta Lady Pillaca del INS peruano, quien mediante información oficial, inicialmente da a conocer que una tajada del tradicional dulce navideño ascendente a los 100 gramos, hoy termina equivaliendo a consumir 18 cucharaditas de azúcar, y si lo comes acompañado de chocolate caliente como bebida, podría representar una sobrecarga calórica causante de diabetes e hipertensión.

“El panetón es un producto ultraprocesado y solo una tajada equivale a 5 panes, por eso debemos consumirlo con moderación”, refiere la nutricionista al respecto, y destacando además la importancia de consumirlo con moderación, y sobre todo de manera separada de la cena, ya que mucha cantidad de azúcares y grasa en el cuerpo, te estaría generando tanto problemas estomacales como aumento de peso.