Por Redacción EC

Con el paso de los años, los especialistas siguen insistiendo en la importancia de mantener un estilo de vida saludable a través de hábitos como la actividad física regular, donde acciones tan simples como caminar o correr pueden marcar una gran diferencia en la salud. Además, expertos en medicina y actividad física coinciden en que mantener el cuerpo en movimiento de manera constante también contribuye a mejorar la salud mental, reducir los niveles de estrés y fortalecer el sistema cardiovascular. No obstante, muchas personas todavía se preguntan cuál de estas dos prácticas ofrece mayores beneficios para prevenir enfermedades como la hipertensión, el colesterol elevado o la diabetes, entre otras afecciones. En esta nota te contamos qué señalan distintos estudios sobre ambos hábitos, por qué resultan tan importantes para el bienestar general, cuál suele ser más recomendado según cada objetivo y otros aspectos clave relacionados con la salud.