Este domingo 7 de junio, millones de peruanos regresan a las urnas para elegir al próximo presidente de la República. Si por algún motivo no puedes asistir a sufragar, es fundamental que conozcas los montos actualizados de las multas electorales, los cuales se calculan en base a la UIT de 2026 y la clasificación de tu distrito de residencia. El proceso electoral en Perú es obligatorio para todos los ciudadanos a partir de los 18 años y facultativo para los mayores de 70. En esta segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantienen el rigor de las sanciones económicas para garantizar la participación ciudadana. Aquí te contamos cuánto deberás pagar si no acudes a votar o si incumples tu labor como miembro de mesa.

De cuánto es la multa por no votar este domingo 7 de junio

El monto de la multa por omisión al sufragio no es igual para todos los peruanos. Desde hace varios años, el sistema de sanciones se divide según el nivel de pobreza del distrito que figura en tu Documento Nacional de Identidad (DNI), basado en los informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Para este 2026, considerando que la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es de S/5,500, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Distrito no pobre: S/110 (equivalente al 2% de la UIT).

S/110 (equivalente al 2% de la UIT). Distrito pobre no extremo: S/55 (equivalente al 1% de la UIT).

S/55 (equivalente al 1% de la UIT). Distrito de pobreza extrema: S/27.50 (equivalente al 0.5% de la UIT).

Es importante precisar que si no votaste en la primera vuelta de abril y tampoco lo haces en esta segunda vuelta, las multas son acumulativas. Deberás cancelar ambas deudas para estar al día con el Estado.

Multa para miembros de mesa: ¿Qué pasa si no cumplo mi función?

La sanción más elevada en el sistema electoral peruano recae sobre los miembros de mesa (titulares y suplentes) que no asistan a cumplir su labor o se nieguen a instalar la mesa de sufragio.

Si fuiste sorteado como miembro de mesa para estas Elecciones 2026 y te ausentas este 7 de junio, la multa asciende a S/275, lo que representa el 5% de la UIT vigente. Lo más crítico es que esta multa se suma a la multa por no votar. Por ejemplo, un ciudadano de un distrito “no pobre” que es miembro de mesa y no asiste a votar, terminará acumulando una deuda total de S/385.

¿Cómo saber si tengo multas electorales pendientes?

Antes de acudir a la segunda vuelta, se recomienda verificar si arrastras deudas de procesos anteriores (como las municipales 2022 o la primera vuelta 2026). El JNE cuenta con una plataforma virtual denominada “Multas Electorales” donde, ingresando únicamente tu número de DNI y el código de verificación, podrás conocer tu estado de cuenta.

Estar en el registro de deudores electorales conlleva varias restricciones civiles, tales como:

Imposibilidad de renovar o duplicar el DNI. Dificultades para realizar trámites notariales o judiciales. Impedimento para inscribirse en cualquier programa social o viajar al extranjero (en algunos casos de control migratorio). Restricción para realizar operaciones bancarias de gran escala.

¿Quiénes están exonerados de votar en la Segunda Vuelta 2026?

A pesar de la obligatoriedad, existen grupos de ciudadanos que no están sujetos a multas económicas:

Personas mayores de 70 años: Para ellos, el voto es facultativo.

Para ellos, el voto es facultativo. Ciudadanos con discapacidad: Si están registrados previamente o presentan complicaciones de salud.

Si están registrados previamente o presentan complicaciones de salud. Casos de fuerza mayor: Ciudadanos que hayan sufrido el robo de su DNI el mismo día de la elección (presentando la denuncia policial) o que se encuentren hospitalizados.

En estos casos, se puede tramitar una dispensa electoral a través del portal del JNE, adjuntando los documentos probatorios y pagando la tasa administrativa correspondiente.

Pasos para pagar tu multa electoral de forma virtual

Si ya sabes que no podrás asistir a votar este 7 de junio, el pago de la multa se habilita días después de la jornada electoral. Los canales oficiales de pago son:

Págalo.pe: La plataforma virtual del Banco de la Nación permite realizar el pago desde cualquier celular o computadora con tarjeta de débito o crédito. Banco de la Nación: De forma presencial en cualquiera de sus agencias a nivel nacional. Cajas del JNE: Ubicadas en sus sedes principales.

No te olvides de cumplir con todas tus obligaciones y verificar si tienes alguna deuda para que puedas votar en estas Elecciones Presidenciales 2026.