Finalmente las Eliminatorias Sudamericanas han terminado con la clasificación directa de 6 selecciones a la Copa del Mundo 2026, mientras Bolivia festeja acceso a repesca intercontinental organizada por la FIFA. A propósito de esta gran noticia para la hinchada de la ‘Verde’, no podemos dejar de resaltar los detalles entorno a la eliminación de Venezuela consumada a partir de sorpresiva goleada recibida a manos del conjunto cafetero, sin embargo prestigioso ranking da a conocer que en puntaje actualizado los del ‘Bocha’ Batista todavía superan a la oncena altiplánica.

EL RANKING QUE EVIDENCIA SUPERIORIDAD DE LA SELECCIÓN VENEZOLANA SOBRE LA BOLIVIANA PESE A ELIMINACIÓN DEL MUNDIAL 2026

Los sueños del pueblo venezolano por ver a su selección de fútbol disputar una histórica primera Copa del Mundo, han terminado esfumándose luego de dolorosa goleada que recibiera la ‘Vinotinto’ a manos de la Colombia de Néstor Lorenzo, permitiendo de esta forma que Bolivia subiera a la sétima colocación tras ganarle 1-0 a Brasil, y asegure cupo a repesca intercontinental.

Con respecto a la fecha 18 de Eliminatorias Sudamericanas, hoy sin dudas llaman la atención los resultados finales de ambos combinados patrios, siendo los hinchas de la ‘Verde’ quienes hoy terminan festejando, y el ‘Bocha’ Batista recurre a la disculpa para dirigirse a millones de ciudadanos esperanzados con una inédita clasificación que tendrá que esperar 4 años más.

La tristeza de jugadores venezolanos como Soteldo, y la desazón que no cesa tras goleada recibida a manos de Colombia. (Fuente: Reuters)

Sin embargo, actualmente existe un registro de puntos que todavía evidencia superioridad de la selección venezolana sobre la boliviana, y es que según ranking elaborado por la FIFA hasta el 10 de julio 2025, la ‘Vinotinto’ ocupa el puesto 46, mientras la ‘Verde’ figura más rezagado situándose en la colocación número 78.

Al respecto, te contamos que el venidero 17 de setiembre, el máximo ente rector del fútbol a nivel global, llevará a cabo actualización de cifras que determinarán ciertos cambios, pero no los suficientes como para aminorar las distancias existentes entre ambos combinados patrios.

Lamentablemente esta información, hoy puede saberle a poco a sobre todo los hinchas venezolanos que se dieron cita en el Monumental de Maturín, y tuvieron que presenciar histórica goleada colombiana gracias al ‘póker’ de Luis Suárez, el tanto inicial de Yerry Mina (10′), y el 3-6 definitivo anotado por el delantero del Krasnodar ruso, Jhon Córdoba.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE JUGARÁ EL TORNEO CLASIFICATORIO PARA LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 DONDE PARTICIPARÁ BOLIVIA?

Tras poco más de 30 años, Bolivia podría volver a clasificarse a una Copa del Mundo luego de histórica victoria lograda contra su similar de Brasil, y aprovechamiento de la sorpresiva goleada que recibió Venezuela el mismo martes 9 de setiembre.

A propósito de los resultados finales de la última jornada de Eliminatorias Sudamericanas, resulta importante destacar lo que refiere la FIFA entorno a la repesca intercontinental que organizará para conocer a las dos últimas selecciones participantes de la máxima cita mundialista.

Según lo precisa mediante página web oficial, el torneo clasificatorio donde Bolivia participará como representante de CONMEBOL, incluirá además a otros 5 combinados patrios que entre el 23 y 31 de marzo de 2026, medirán fuerzas para definir los cupos restantes.

Las 6 selecciones que conformarán repesca de acuerdo a las precisiones brindadas por la FIFA, son dos de la CONCACAF, y solamente uno de la AFC, CAF, Confederación Sudamericana de Fútbol, y la OFC que ya tiene a Nueva Caledonia esperando fines del tercer mes del próximo año al igual que la ‘Verde’.

El formato establece que el torneo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026, se juegue de la siguiente forma entre el 23 y 31 de marzo de 2026: