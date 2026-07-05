Por Redacción EC

La vitamina B12, también conocida como cobalamina, es un nutriente indispensable para el correcto funcionamiento del organismo. Desempeña un papel fundamental en la formación de los glóbulos rojos, la producción del ADN y el mantenimiento del sistema nervioso. Además, contribuye al adecuado funcionamiento del cerebro y participa en procesos relacionados con la obtención de energía a partir de los alimentos. Como el cuerpo humano no puede producir vitamina B12 por sí solo, es necesario obtenerla a través de la alimentación o, en algunos casos, mediante suplementos indicados por un profesional de la salud. Una deficiencia prolongada puede provocar síntomas como fatiga, debilidad, problemas de memoria, hormigueo en las extremidades e incluso alteraciones neurológicas si no se trata a tiempo.