La vitamina B12, también conocida como cobalamina, es un nutriente indispensable para el correcto funcionamiento del organismo. Desempeña un papel fundamental en la formación de los glóbulos rojos, la producción del ADN y el mantenimiento del sistema nervioso. Además, contribuye al adecuado funcionamiento del cerebro y participa en procesos relacionados con la obtención de energía a partir de los alimentos. Como el cuerpo humano no puede producir vitamina B12 por sí solo, es necesario obtenerla a través de la alimentación o, en algunos casos, mediante suplementos indicados por un profesional de la salud. Una deficiencia prolongada puede provocar síntomas como fatiga, debilidad, problemas de memoria, hormigueo en las extremidades e incluso alteraciones neurológicas si no se trata a tiempo.

¿En qué alimentos se encuentran la vitamina B12 que el cuerpo necesita para mantener los niveles de la salud?

La vitamina B12 se encuentra de forma natural casi exclusivamente en alimentos de origen animal. Entre las principales fuentes destacan las carnes de res y pollo, el hígado, los pescados como el salmón, el atún, las sardinas y la trucha, así como los mariscos, especialmente las almejas. También está presente en los huevos, la leche, el yogur y los distintos tipos de queso. Para las personas que siguen una alimentación vegetariana o vegana, obtener suficiente vitamina B12 puede ser más difícil, ya que los alimentos de origen vegetal no la contienen de forma natural en cantidades significativas. En estos casos, los especialistas suelen recomendar el consumo de alimentos fortificados, como algunas bebidas vegetales y cereales, o el uso de suplementos cuando sea necesario, siempre bajo la orientación de un profesional de la salud.

Conoce quiénes son las personas más vulnerables a la deficiencia vitamina B12 para tomar precauciones

Las personas con mayor riesgo de presentar deficiencia de vitamina B12 incluyen:

Adultos mayores: Con el paso de los años disminuye la producción de ácido gástrico, lo que dificulta la absorción de esta vitamina.

Con el paso de los años disminuye la producción de ácido gástrico, lo que dificulta la absorción de esta vitamina. Personas vegetarianas y, especialmente, veganas: Al excluir o limitar los alimentos de origen animal, pueden no consumir suficiente vitamina B12 si no recurren a alimentos fortificados o suplementos.

Al excluir o limitar los alimentos de origen animal, pueden no consumir suficiente vitamina B12 si no recurren a alimentos fortificados o suplementos. Quienes padecen trastornos digestivos: Enfermedades como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn pueden afectar la absorción de este nutriente.

Enfermedades como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn pueden afectar la absorción de este nutriente. Pacientes que se han sometido a cirugía gastrointestinal: Intervenciones como el bypass gástrico o la extirpación parcial del estómago o del intestino pueden reducir la capacidad de absorber vitamina B12.

Intervenciones como el bypass gástrico o la extirpación parcial del estómago o del intestino pueden reducir la capacidad de absorber vitamina B12. Personas con anemia perniciosa: Esta enfermedad impide la producción del factor intrínseco, una proteína indispensable para absorber la vitamina.

Esta enfermedad impide la producción del factor intrínseco, una proteína indispensable para absorber la vitamina. Quienes toman ciertos medicamentos durante largos periodos: Algunos fármacos, como la Metformina o los inhibidores de la bomba de protones utilizados para reducir la acidez estomacal, pueden disminuir la absorción de vitamina B12.

Algunos fármacos, como la Metformina o los inhibidores de la bomba de protones utilizados para reducir la acidez estomacal, pueden disminuir la absorción de vitamina B12. Personas con desnutrición o dietas muy restrictivas: Una alimentación poco variada puede provocar un aporte insuficiente de este nutriente.

Una alimentación poco variada puede provocar un aporte insuficiente de este nutriente. Bebés de madres con deficiencia de vitamina B12: Especialmente si son amamantados exclusivamente y la madre presenta niveles bajos de esta vitamina.

Identificar estos factores de riesgo es importante, ya que una deficiencia de vitamina B12 puede causar fatiga, debilidad, anemia, alteraciones neurológicas y problemas de memoria si no se detecta y trata oportunamente.

¿Cómo sería una buena dieta para las personas que sufren la deficiencia del vitamina B12?

Una dieta para personas con deficiencia de vitamina B12 debe enfocarse en aumentar el consumo de alimentos ricos en este nutriente. Sin embargo, si la deficiencia es moderada o grave, la alimentación por sí sola puede no ser suficiente y será necesario seguir el tratamiento indicado por un profesional de la salud, que puede incluir suplementos o inyecciones de vitamina B12.

Una alimentación equilibrada podría incluir:

Desayuno: Un vaso de leche o yogur natural, dos huevos revueltos y pan integral.

Un vaso de leche o yogur natural, dos huevos revueltos y pan integral. Media mañana: Un trozo de queso bajo en grasa o un yogur.

Un trozo de queso bajo en grasa o un yogur. Almuerzo: Carne de res magra, pollo o pescado (como salmón, atún, trucha o sardinas), acompañado de arroz integral o quinua y una ensalada variada.

Carne de res magra, pollo o pescado (como salmón, atún, trucha o sardinas), acompañado de arroz integral o quinua y una ensalada variada. Merienda: Un vaso de leche o una porción de queso.

Un vaso de leche o una porción de queso. Cena: Pescado, pollo o tortilla de huevos con verduras y una guarnición de vegetales.