Por Redacción EC

Mantener una alimentación variada y rica en nutrientes es uno de los pilares para cuidar la salud y reducir el riesgo de desarrollar diversas enfermedades. En ese contexto, diferentes investigaciones científicas han buscado identificar cuáles son los alimentos que ofrecen un mayor aporte nutricional, considerando la cantidad de vitaminas, minerales y otros compuestos beneficiosos que contienen en relación con las calorías que proporcionan.