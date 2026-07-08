Mantener una alimentación variada y rica en nutrientes es uno de los pilares para cuidar la salud y reducir el riesgo de desarrollar diversas enfermedades. En ese contexto, diferentes investigaciones científicas han buscado identificar cuáles son los alimentos que ofrecen un mayor aporte nutricional, considerando la cantidad de vitaminas, minerales y otros compuestos beneficiosos que contienen en relación con las calorías que proporcionan.

¿La consumes? Expertos revelan cuál es la verdura más saludable del mundo

Uno de los estudios más citados sobre este tema fue elaborado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), institución que analizó decenas de frutas y verduras para determinar cuáles destacan por su densidad nutricional. El informe, difundido hace más de una década y que sigue siendo una referencia en nutrición, ordenó los alimentos según la concentración de nutrientes esenciales presentes en cada uno.

El primer lugar de esa clasificación fue para el berro, una hortaliza de hoja verde que obtuvo la puntuación máxima de 100 sobre 100. Su excelente calificación se debe a que concentra una gran cantidad de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes con un bajo aporte calórico, lo que lo convierte en un alimento altamente recomendado dentro de una dieta equilibrada.

¿Por qué el berro es considerado el alimento más saludable?

El berro pertenece a la familia de las crucíferas, al igual que el brócoli, la col rizada, la rúcula, la col china y las coles de Bruselas. Este grupo de vegetales es ampliamente reconocido por sus propiedades nutricionales y por formar parte de patrones de alimentación asociados con una mejor calidad de vida.

Entre los nutrientes que contiene el berro destacan el hierro, el calcio, la vitamina C, la vitamina A y la vitamina K, además de diversos compuestos antioxidantes. Gracias a esta combinación, su consumo puede contribuir al adecuado funcionamiento del organismo y complementar una dieta saludable.

Diversas investigaciones también relacionan el consumo frecuente de esta verdura con beneficios como el fortalecimiento del sistema inmunológico, el cuidado de la salud digestiva y la reducción del estrés oxidativo, un proceso que puede favorecer la aparición de enfermedades crónicas cuando se mantiene de forma prolongada.

Estos son los principales beneficios de incorporar berro a tu alimentación

Especialistas señalan que el berro puede favorecer el control de los niveles de glucosa en sangre gracias a su contenido de fibra, ayudando a mantener un mejor equilibrio metabólico. Asimismo, su aporte de calcio y vitamina K contribuye a conservar la fortaleza de los huesos y reducir el riesgo de problemas relacionados con la salud ósea.

Además, sus compuestos antioxidantes, como los flavonoides y glucosinolatos, ayudan a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres, mientras que su elevado contenido de vitamina C favorece la producción de colágeno, contribuyendo al cuidado de la piel y retrasando el envejecimiento prematuro. Todo ello convierte al berro en una de las verduras con mayor valor nutricional para incluir en una dieta saludable.