Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el mundo será testigo en los próximos meses de uno de los fenómenos astronómicos más esperados por muchas personas: el eclipse solar más largo del siglo. Este evento se convertirá en un atractivo tanto científico como turístico, ya que podrá observarse en varios países de África, Europa y Medio Oriente, cuando la Luna se interponga entre el Sol y la Tierra, coincidiendo con su punto más cercano al planeta. De esta manera, este fenómeno tendrá una duración de más de 6 minutos, lo que acaparará la atención de los amantes de la astronomía por su extensión y particularidad única en la historia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ECLIPSE SOLAR MÁS LARGO DE LA HISTORIA, SEGÚN NASA?

Mediante sus plataformas digitales, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció que próximamente se llevará a cabo un fenómeno jamás visto antes en el cielo. Se trata del denominado “eclipse del siglo”, que ocurrirá el próximo 2 de agosto de 2027 y tendrá una duración de hasta 6 minutos y 22 segundos. En esa fecha, cuando alcance su fase de totalidad, es decir, cuando la Luna cubra por completo al Sol, millones de personas en distintos países del mundo podrán disfrutar de este espectáculo astronómico, considerado el más extenso sobre tierra firme en todo el siglo XXI.

Asimismo, durante aquel momento, esta trayectoria tendrá un ancho aproximado de 258 kilómetros y se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros sobre la superficie terrestre. En total, abarcará alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, una extensión significativa que, sin embargo, representa solo una pequeña fracción de los 510 millones de kilómetros cuadrados que cubren la superficie total del planeta. Por ello, solo algunos continentes, como Europa, África y el sur de Asia, podrán presenciar este eclipse solar. Según Eclipse Wise, el eclipse solar total pasará por España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

¿QUÉ ENCONTRÓ EL ROVER CURIOSITY EN MARTE?

En mayo de 2024, se produjo un descubrimiento por azar, cuando el rover Curiosity, que pesa casi 900 kilogramos, se desplazaba por el canal Gediz Vallis, una zona con una rica historia geológica. Durante su recorrido, pasó sobre una roca que, al romperse, mostró una estructura cristalina de un intenso color amarillo. Ante ello, la NASA empezó a examinar la composición de dicho material, señalando que se trataba de azufre elemental puro, difícil de encontrar en la Tierra.

De esta manera, los expertos estudiaron cómo esta sustancia se formó en el planeta rojo, resaltando la relevancia de este descubrimiento. “Encontrar un campo de piedras hechas de azufre puro es como encontrar un oasis en el desierto. No debería estar ahí, por eso ahora tenemos que explicarlo. Descubrir cosas extrañas e inesperadas es lo que hace que la exploración planetaria sea tan emocionante”, explicó en un comunicado de la agencia espacial estadounidense, Ashwin Vasavada, científico del proyecto, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

