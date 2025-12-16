Al momento de elegir un destino para viajar, usualmente las personas toman en cuenta diversos factores, como los lugares ideales para visitar, el presupuesto, la cultura o simplemente el idioma. Por estas razones, algunos países se han consolidado como los más populares entre los turistas, que viajan periódicamente para disfrutar de su estadía. De esta manera, un país ubicado en Sudamérica se ha posicionado como el principal receptor de turistas a nivel mundial debido a diversos factores, dejando atrás a importantes potencias. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PAÍS TIENE EL PRINCIPAL RÉCORD HISTÓRICO DE TURISTAS?

La Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur) informó que Brasil se ha posicionado como uno de los países en recibir más de 8,4 millones de turistas internacionales entre los meses de enero y noviembre de 2025. Gracias a sus playas paradisíacas, clima cálido, adecuada infraestructura y a la presencia de una de las maravillas del mundo, el país logró romper un récord histórico respecto al año pasado, por lo que se espera que al cierre del año supere los 9 millones de visitantes, según comparte el medio Emol.

@embraturbrasil É INÉDITO. É RECORDE. 🚀 Chegamos a 8 MILHÕES de turistas internacionais no Brasil em menos de 11 meses esse ano! Um marco nunca antes alcançado, resultado do esforço coletivo de todos nós, que fazemos o turismo acontecer com o nosso trabalho. De cada guia, de cada garçom, de cada músico, artesão, cozinheiro, empreendedor, de cada profissional que acredita na força do nosso país. ✨ São todos esses brasileiros que fazem o Brasil com S. Um Brasil diverso, acolhedor e vibrante. Um Brasil que valoriza seu passado e constrói o futuro com sustentabilidade e soberania. Com o trabalho da @embratubrasil, o turismo já é protagonista desse novo Brasil! 🇧🇷 ♬ som original - Embratur

En cuanto a los países que lideran la emisión de viajeros hacia el país samba entre enero y noviembre, Argentina ocupa el primer lugar con 3,1 millones de visitantes, seguida de Chile, con 721 000. En tercer lugar del ranking está Estados Unidos con aproximadamente 678.000 turistas. Eso no es todo, según la agencia local, Uruguay y Paraguay también forman parte de este listado con casi medio millón de personas ingresando a Brasil en lo que va del año. Cabe recordar que Embratur informó que 6,65 millones de extranjeros ingresaron al país en 2024.

¿QUÉ PAÍS ES CONSIDERADO EL MÁS ANTIGUO DEL MUNDO?

Según los historiadores, San Marino es el país más antiguo del mundo, ya que logró independizarse en el año 301 después de Cristo. Se trata de la tercera nación más pequeña de Europa y la quinta a nivel mundial. Actualmente, cuenta con 33 660 habitantes, una extensión de 61 kilómetros cuadrados y tiene en el turismo su principal eje económico, impulsado por sus emblemáticas construcciones. Incluso, uno de sus edificios más antiguos es la iglesia ubicada en el Monte Titano, que con el paso de los años se convirtió en el centro de una ciudad.

Mientras que, si nos referimos a Sudamérica, el lugar más viejo es Colombia, pues se independizaron de los europeos el 20 de julio de 1810. Asimismo, el país cafetero cuenta con 52.637.780 habitantes y la ciudad que más habitan sus ciudadanos es la capital, Bogotá. Es importante destacar que, el país más joven es Sudán del Sur que celebró su autonomía por primera vez el 9 de julio de 2011, es decir, hace 14 años aproximadamente.