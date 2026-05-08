Por Redacción EC

El organismo necesita un conjunto equilibrado de nutrientes para mantenerse en buen estado, regular el metabolismo y fortalecer las defensas. Dentro de ese grupo, las vitaminas cumplen un rol clave en el bienestar general, ya que contribuyen tanto al rendimiento físico como al equilibrio emocional. En la actualidad, especialistas en salud resaltan la importancia de incorporar vitaminas esenciales en la alimentación diaria, debido a que estas ayudan a reducir la sensación de cansancio, mejorar los niveles de energía y favorecer un descanso más reparador durante la noche. Una dieta variada y rica en frutas, verduras y otros alimentos naturales suele ser la principal fuente de estos nutrientes. Mantener estos hábitos no solo favorece el funcionamiento del cuerpo, sino que también contribuye a una mejor calidad de vida en el día a día y repercute positivamente en tu salud.