El evento coorganizado por EE. UU., México y Canadá marca un antes y un después en la industria audiovisual: Fox y Telemundo firman datos históricos impulsados por el consumo en español y el nuevo modelo de medición de Nielsen. (FOTO DE ÁNGEL COLMENARES PARA AGENCIA EFE)
El evento coorganizado por EE. UU., México y Canadá marca un antes y un después en la industria audiovisual: Fox y Telemundo firman datos históricos impulsados por el consumo en español y el nuevo modelo de medición de Nielsen. (FOTO DE ÁNGEL COLMENARES PARA AGENCIA EFE)
/ ÁNGEL COLMENARES
Por Paolo Valdivia

El fútbol ha terminado de dar el salto definitivo en Norteamérica. La celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha dejado imágenes para el recuerdo en los terrenos de juego, sino que ha batido todas las marcas de seguimiento televisivo en territorio estadounidense. El torneo de selecciones ha demostrado que el interés por el balompié ya no es un fenómeno minoritario, logrando competir de tú a tú con las ligas tradicionales del país.

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