Universitario de Deportes es líder indiscutible en el Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Los cremas derrotaron a Comerciantes Unidos por 2-0 en Cajabamba y actualmente poseen una ventaja de tres puntos sobre Alianza Lima en la tabla de posiciones. A propósito de ello, Giancarlo Granda, polémico periodista deportivo, dio una declaración que se ha vuelo viral en relación al gran presente de los merengues en el fútbol peruano.

El ‘Flaco’ Granda sobre el presente de Universitario: “Está saliendo campeón el mejor”

El ‘Flaco’ aseguró que es difícil que Universitario caiga, pues es el mejor equipo de la Liga 1. “Está saliendo campeón el mejor. La ‘U’ es el mejor equipo del año. En el torneo local, en casa, la ‘U’ es una ‘máquina’. Le ha ganado a todos, ni siquiera ha cedido puntos. Entonces, estamos hablando de que el mejor equipo es el que está ganando el Clausura”

Asimismo, el periodista añadió: “La ‘U’ cuando tenía que ganar, ganó. Esa es la diferencia de Universitario con Alianza y Cristal. Te van a decir, no, sí, que el fallo arbitral, que esto, que lo otro. Cuál era la deuda, qué se decía, no ha ganado todo el año en altura, pero la ‘U’ salió y dijo ‘a estos muchachos hoy no los almorzamos. Tenemos la gran oportunidad de sacarle tres puntos’, porque le lleva tres puntos mentirosos, que en verdad son cuatro por los 7 goles de diferencia”.

@nacionalfm ¿UNIVERSITARIO ya es campeón de la LIGA 1? Tras el empate entre #AlianzaLima y #Melgar, los 3 puntos que logró la "U" en altura frente a #ComerciantesUnidos le dan una posición de ventaja al cuadro crema que sueña con ser campeón en su centenario. ¿La "U" podrá mantener el resultado? 🎙️🗨️ Conoce el ANÁLISIS de Vicente Cisneros, Giancarlo "El Flaco" Granda @grandagiancarlo y Jaime Valderrama en #NacionalDeportes, el programa de #RadioNacional con las noticias deportivas del Perú y el mundo. 🇵🇪🌍 . #Universitario #FutbolPeruano #Liga1 #TorneoClausura #DondeNadieMásLlega #Clip ♬ Heavy Metal - aleckoff

Estos son los 4 partidos qué le faltan a Universitario en el Torneo Clausura 2024

Una vez que se reanude el Torneo Clausura 2024, los cremas deberán disputar las últimas cuatro jornadas que le restan a esta competencia. Tres de estos encuentros serán en Lima y de manera seguida. Su último duelo en provincia de la temporada será en la última fecha. Recordemos que el equipo dirigido por Fabián Bustos se hace muy fuerte jugando en la capital.

Universitario vs. ADT

Sporting Cristal vs. Universitario

Universitario vs. Cienciano

Los Chankas vs. Universitario

Cuáles son los resultados de la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1

Unión Comercio 0-2 Sport Boys

ADT 0-1 Alianza Atlético

Cienciano 1-2 Cusco FC

Alianza Lima 1-1 Melgar

Sporting Cristal 4-1 César Vallejo

Los Chankas 1-0 Garcilaso

Mannucci 1-2 Sport Huancayo

Comerciantes Unidos 0-2 Universitario

Atlético Grau 4-1 UTC

Cuál es la programación de la fecha 14 del Torneo Clausura

Jueves 17 de octubre:

- Unión Comercio vs Comerciantes Unidos / 13:00 horas de Perú / Estadio Carlos Vidaurre

- Cusco FC vs Los Chankas / 15:15 horas de Perú / Estadio Inca Garcilaso de la Vega

- Sport Huancayo vs Atlético Grau / 19:00 horas de Perú / Estadio IPD Huancayo

Viernes 18 de octubre:

- Sport Boys vs Melgar / 13:00 horas de Perú / Estadio Miguel Grau

- UTC vs Alianza Lima / 15:00 horas de Perú / Estadio Germán Contreras

- César Vallejo vs Cienciano /17:30 horas de Perú / Estadio Mansiche

- Deportivo Garcilaso vs Carlos Mannucci / 20:00 horas de Perú / Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 19 de octubre:

- Alianza Atlético vs Sporting Cristal / 13:00 horas de Perú / Estadio Campeones del 36

- Universitario vs ADT / 19:30 horas de Perú / Estadio Monumental